烏獨立紀念日前夕 美宣布對俄軍工業全面性制裁

在烏克蘭8月24日獨立紀念日前夕，美國今天宣布，針對與俄烏戰爭有關的近400名個人和公司實施全面性制裁。

法新社報導，建立在俄羅斯入侵烏克蘭而實施的一系列現有制裁上，美國財政部、國務院和商務部做了以上宣布。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）在聲明中指出：「俄羅斯已將經濟變成為克里姆林宮軍工複合體的服務工具。」

美國財政部在聲明中宣布，這些制裁針對俄羅斯內外近400名個人和公司，「其產品和服務讓俄羅斯能夠持續侵略戰爭，並規避制裁」。

聲明指出，受制裁者中，包括60家俄羅斯國防暨科技公司，它們對俄羅斯國防工業的維持和發展至關重要。

美國國務院在另外的聲明中表示，針對其中190名個人和公司進行制裁，財政部則對其餘200名個人和公司進行制裁。

此外，美國商務部也宣布，由於「克里姆林宮對烏克蘭發動非法戰爭」，商務部正以「積極行動」進一步限制美國製造或貼有美國製造標籤的產品供應俄羅斯和白俄羅斯。