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稱普亭已就回應烏軍入侵「做出決定」俄大使：國土不會有「緩衝區」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張俄羅斯國營衛星通訊社分發的照片中，俄羅斯總統普亭22日在新奧加廖沃官邸，透過視訊連線主持貝爾哥羅德、庫斯克與布揚斯克等3州局勢的會議。法新社
在這張俄羅斯國營衛星通訊社分發的照片中，俄羅斯總統普亭22日在新奧加廖沃官邸，透過視訊連線主持貝爾哥羅德、庫斯克與布揚斯克等3州局勢的會議。法新社

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）告訴記者，對於回應烏克蘭入侵庫斯克州的邊界區上，他的政府已經下定了決心，而且報復會很嚴厲。

塔斯社23日報導，安托諾夫表示，「我正誠懇告訴你們，總統已經做出決定。我堅信，所有負有責任的人，將因庫斯克州的事件受到嚴厲懲罰」。但英國天空新聞台指出，安托諾夫沒有提供普亭計畫的任何進一步詳情。

安托諾夫還指出，烏軍入侵庫斯克州不會導向在俄羅斯領土建立任何「緩衝區」。他在評論美國國防部副發言人的發言，以及基輔當局就此議題的聲明時說，「這不可能，俄羅斯領土不會有緩衝區」。

同時，安托諾夫警告，在如何採取行動，把烏軍從庫斯克州趕出去上，莫斯科不會跟華府磋商。他向記者強調，「我要表明，美國人繼續他們在戰爭與和平邊緣平衡的路線。他們正不斷測試我們的容忍度，包括用交付武器。我認為，他們正試圖挑釁我們，做出一些情緒化的快速決定」。

塔斯社還報導，安托諾夫告訴記者，美國正在準備取消烏軍使用美援武器的所有限制。他表示，美國政府一直在說，「不允許使用長程系統進行對俄羅斯領土的打擊，但是實際上，他們正為了在某個時候解除所有既有限制做好準備，沒有深思熟慮」。

在安托諾夫看來，美國向烏克蘭提供軍援的政策，包括訓練烏軍飛官使用美製F-16戰鬥機，顯示「他們會戰鬥」，「他們將使用美國武器對付我們。但在哪裡？我們無法肯定，也無法預測」。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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