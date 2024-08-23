首位訪烏印度總理莫迪抵基輔 專家：展現不與俄羅斯同邊

印度總理莫迪出訪烏克蘭，今天抵達首都基輔與總統澤倫斯基會談，外界預期他將嘗試調停俄烏達成終戰協議，政治分析家則認為他希望展現印度「不是站在俄羅斯那邊」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔的馬林斯基宮（Mariinsky Palace）門口迎接莫迪（Narendra Modi），兩人握手擁抱，接著按照計畫舉行會談。外界預期莫迪將嘗試推動烏克蘭及俄羅斯展開「對話與外交」。

這是烏克蘭在蘇聯解體後於1991年獨立以來，首次有印度總理到訪。

路透社報導，莫迪在社群媒體X平台發文表示：「今天上午稍早抵達基輔，印度社群給予非常熱烈的歡迎。」

莫迪曾在行前談到：「我期待有機會分享關於和平解決當前衝突的觀點。作為朋友和夥伴，我們希望該地區早日恢復和平與穩定。」

印度外交部負責西方事務的秘書長拉爾（TanmayaLal）也告訴記者：「只有在雙方都能接受的情況下，長久和平才有實現的可能，而這只能透過談判來達成。」

莫迪上月才訪問俄羅斯，他這次來訪對烏克蘭意義非凡。西方支持的基輔當局一直嘗試與「南方世界」（Global South）深化外交關係，盼獲開發中國家支持，並藉此與俄羅斯達成公平的終戰協議。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（MykhailoPodolyak）告訴路透社，莫迪訪問基輔意義重大，因為印度「確實對俄羅斯有一定的影響力」。

烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）昨天指出，他並不期待莫迪來訪對於結束俄烏戰爭能有什麼突破性建議，但對於印度來說，表現出「不是站在俄羅斯那邊」很重要，而基輔也希望藉由這個機會，在莫迪訪俄後能與印度恢復友好關係。