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印度總理莫迪抵達基輔！加強經濟、國防合作 外媒分析訪烏背後用意

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印度總理莫迪訪烏會見烏克蘭總統澤倫斯基。 路透社
印度總理莫迪訪烏會見烏克蘭總統澤倫斯基。 路透社

（德國之聲中文網）印度烏克蘭官員表示，此次訪問重點是加強兩國經濟聯繫以及國防、科學和技術方面的合作。不過美聯社引述分析人士的看法認為，此次莫迪訪烏也可能是印度嘗試在被視為向俄羅斯傾斜之後採取更為中立的立場。

烏克蘭媒體報導稱，莫迪抵達後會見了印度僑民代表。人群聚集在印度總理周圍大聲歡呼「莫迪，莫迪，莫迪」。

莫迪在社群媒體平台X上表示：「印度社區給予（我）非常熱烈的歡迎。」

烏克蘭總統辦公室主任安德烈·耶爾馬克（Andriy Yermak）稱，莫迪此次訪問「具有歷史意義」，並強調烏克蘭希望印度能夠發揮作用，以「公正的和平」結束俄烏戰爭

在接受印度媒體採訪時，耶爾馬克說：「我們尊重印度，它是世界上一個非常大的民主國家和一個強大的國家。但現在必須說清楚誰是侵略者，誰是受害者。」

在抵達烏克蘭之前，莫迪在周四訪問波蘭期間呼籲通過外交努力結束戰爭，同時承諾印度將對此提供支持。莫迪還表示任何衝突都無法在戰場上解決。

今年7月初，莫迪曾訪問俄羅斯，並同俄總統普亭舉行會談。其間，烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上對莫迪此行以及在莫斯科擁抱普亭表達了不滿和批評。他表示，莫迪的做法「極其令人失望，同時也是對和平努力的毀滅性打擊」。

他還指責莫迪在訪俄期間曾擁抱過普亭。

印度始終避免直接譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，而是敦促俄羅斯和烏克蘭通過對話和外交解決衝突。

莫迪此次訪問烏克蘭也是印烏兩國建立外交關係30多年來，印度總理對該國的首次訪問。

（美聯社）

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