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應對烏軍入侵庫斯克州 美官員估「需要2周時間」：普亭在調兵遣將
今日美國報22日報導，美方官員表示，俄羅斯可能需要再2周的時間，才能對已占領庫斯克州部分地區的烏克蘭軍隊發起重大挑戰。
根據未獲授權公開發言的官員說法，俄羅斯總統普亭已開始動員部隊參加這場作戰。然而，俄軍軍力捉襟見肘，忙於打了好幾個月的烏東持久消耗戰。一位官員表示，俄方似乎沒有人力與裝備，以保持烏克蘭頓內次克州的各條戰線推進，同時應對庫斯克州的入侵。
根據報導，美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）22日告訴記者，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍入侵庫斯克的目的在於建立一個防止俄羅斯襲擊的「緩衝區」，「我們對此確實還有一些問題」，並指俄軍已向庫斯克州調動部隊，但沒有提供進一步詳情。
華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深副總裁、國際安全計畫主任瓊斯（Seth Jones）表示，在發動烏克蘭戰爭與保衛國境上，緩慢的應對顯示俄羅斯存在兵源短缺，包括了義務兵。
瓊斯表示，「普亭總統至少眼下不想進行另一輪大動員，原因在於可能的嚴峻國內政治代價，而他不想從烏克蘭的前線調定大量士兵。結果，在庫斯克反應緩慢或軍事動員之間，普亭面臨一個令人不快的選擇」。就現在而言，意味著比起動員，反應緩慢的成本和風險較少。
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