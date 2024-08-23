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印總理莫迪訪俄又訪烏展現中立 英媒分析：印度豪賭恐反陷孤立

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
印度總理莫迪（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）在去年「七大工業國」廣島峰會會面時握手。美聯社
印度總理莫迪（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）在去年「七大工業國」廣島峰會會面時握手。美聯社

印度總理莫迪定於23日訪烏克蘭，將和烏國總統澤倫斯基會面。分析師認為，莫迪一個半月前訪俄，而這次又訪烏，可能是展現印度在俄烏戰爭採取更中立的立場。然而，英國天空新聞分析，這場豪賭也有風險存在，可能進一步將俄國推向中國大陸的懷抱，從而使印度孤立。

耶魯大學講師辛格（Sushant Singh）告訴天空新聞，莫迪訪烏意義重大，因為這代表印度在俄烏戰爭立場轉變。辛格表示：「儘管對於莫迪訪烏的結果不抱太大預期，但像莫迪這樣的領袖訪俄後很快又訪烏，這個事實意義重大。」

印度其實一直沒有跟進譴責俄國侵烏，甚至在多項表決譴責俄國侵烏和俄國在烏國侵犯人權的聯合國決議投下棄權票。俄國曾讚揚印度「平衡且獨立」。

不過，英國天空新聞指出，印度10幾年來一直向西方傾斜，特別是向美國傾斜，印度在亞洲對大陸有制衡作用。自俄國侵烏以來，中俄關係日益密切，大陸親密盟友、和印度有領土爭議的巴基斯坦也向俄國示好。印度可能會面臨另一種結盟，使其在亞洲陷入孤立。

中共 俄烏戰爭 俄羅斯 印度 烏克蘭 莫迪

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