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俄烏戰火愈趨激烈…俄羅斯3度發射彈道飛彈 大陸籲公民勿到烏克蘭

中央社／ 台北23日電
今年8月初烏克蘭突襲俄國西部庫斯克州（Kursk），是長達2年半的俄烏戰爭中，基輔規模最大、最成功的跨境攻勢。 路透社
今年8月初烏克蘭突襲俄國西部庫斯克州（Kursk），是長達2年半的俄烏戰爭中，基輔規模最大、最成功的跨境攻勢。 路透社

俄烏戰爭近期愈趨激烈，烏克蘭政府日前表示，俄羅斯8月以來第3度對首都基輔彈道飛彈。大陸駐烏克蘭大使館22日發布通知，指近期烏克蘭頻繁響起防空警報，安全風險升高，籲大陸公民暫勿赴烏。

大陸在俄烏戰爭中的角色備受各界質疑，且被普遍視為偏袒俄羅斯。在俄烏戰火愈趨緊張嚴峻之際，大陸駐烏克蘭大使館微信公眾號22日發布「關於提醒在烏大陸公民注意安全的通知」，指近期烏克蘭頻繁響起防空警報，空襲等安全風險升高。

由於當前安全形勢，請大陸公民暫勿前往烏克蘭，自願在烏克蘭境內停留的大陸公民務必提高安全意識，在防空警報響起後務必第一時間進入防空避險場所，做好安全防範及必要時撤離準備。

今年8月初烏克蘭突襲俄國西部庫斯克州（Kursk），是長達2年半的俄烏戰爭中，基輔規模最大、最成功的跨境攻勢。隨後俄羅斯反攻，烏克蘭首都基輔市（Kyiv）軍政機關18日表示，俄羅斯對基輔發動8月以來第3次彈道飛彈攻擊，初步數據顯示飛彈到達基輔市前已全數遭攔截摧毀。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 大使館 彈道飛彈 烏克蘭

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