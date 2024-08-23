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印總理莫迪訪烏克蘭 展現對俄烏中立

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
印度總理莫迪。（路透）
印度總理莫迪。（路透）

印度總理莫迪結束波蘭二天訪問後，定於廿三日赴烏克蘭進行歷史性訪問，會晤烏克蘭總統澤倫斯基。分析師認為，莫迪一個半月前訪問莫斯科，被視為傾向俄方，莫迪這次訪烏可能是展現印度在俄烏戰爭採更中立立場。

美聯社報導，莫迪是印烏建交卅多年來首位訪烏的印度總理。兩國官員表示，此次訪問將注重促進經濟關係，以及防務、科學與技術的合作。

由於印俄兩國從冷戰時期就有軍事合作關係，以及新德里避免直接批評俄國入侵烏克蘭，加上七月俄國行是莫迪第三個總理任期首次出訪，引發澤倫斯基批評「讓人大失所望」。分析家指出，莫迪此次訪烏，旨在控制七月初訪俄的餘波。

彭博新聞先前報導，莫迪已同意在普亭跟澤倫斯基之間傳遞訊息，但不會扮演正式調解方的角色。鑑於印俄密切的政經關係，俄方又為印方提供廉價石油跟武器，這反映了新德里的微妙立場。

印度戰略事務專家暨前外交官辛格表示，莫迪烏克蘭之行，代表印度被視為「向俄羅斯傾斜」後「試圖平衡局勢」。

蘭德公司印太分析師葛羅斯曼指出，「莫迪的訪問某種程度上意在表明，新德里的戰略導向仍是不結盟，保持外交政策平衡」。

葛羅斯曼還表示，西方世界會肯定莫迪訪問烏克蘭。歐美對莫迪七月會晤普亭持批評態度，而對莫迪來說，此行是一個機會。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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