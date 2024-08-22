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「新新併」正式宣布！吳東亮坦言勸退過中信金：很遺憾能力有限

看到俄軍卻不開槍 美媒爆料一些烏克蘭新兵「拒絕開火」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名烏克蘭新兵去年3月在烏國中部一個基地受訓。路透
一名烏克蘭新兵去年3月在烏國中部一個基地受訓。路透

美聯社報導，烏軍指揮官和士兵說，一些烏克蘭新兵拒絕向敵軍開槍，不太會拆裝武器，連執行基本的協同戰鬥動作都有困難。少數新兵甚至離開崗位，完全放棄戰場。

一名士兵強調，還是有態度積極的新兵，但這類問題還是存在。烏軍指揮官也說，烏克蘭東部戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）等一連串領土損失，部份要歸咎於缺乏訓練的新兵，以及俄國彈藥和空中優勢。

烏克蘭第47旅一名營長表示：「有些人不想開槍。他們看見敵軍在壕溝內射擊位置，但就是不開槍。這就是我們的人會死的原因。當他們不用武器，就毫無作用。」

美聯社指出，烏克蘭近期徵召的新兵，戰力和剛開戰時就加入、身經百戰的官兵差很多。

防衛波克羅夫斯克的烏軍四個旅指揮官和士兵告訴美聯社，這些新兵缺乏最基本的訓練。烏軍110旅的一名士兵表示：「主要問題是新兵的求生本能。以前，弟兄們會在陣地堅守到最後一刻。現在陣地受到輕微砲擊，他們就要撤退。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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