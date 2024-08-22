烏克蘭入侵俄被視為重大挑釁 美方評估：俄羅斯恐在「這天」發動襲擊
路透報導，美國駐烏克蘭大使館表示，在烏克蘭準備於本周六（8月24日）慶祝脫離蘇聯獨立33周年之際，未來幾天俄羅斯導彈和無人機襲擊烏克蘭全境的風險上升。
美國駐基輔大使館21日晚間在官網發表聲明稱，根據美方的評估，在未來幾天和整個周末，俄羅斯以無人機和導彈襲擊烏克蘭全境的風險將提高，這與8月24日的烏克蘭獨立日有關。
兩周多前，烏克蘭出其不意地入侵俄羅斯庫爾斯克地區，而俄羅斯軍隊正在烏東穩步向前推進。俄羅斯總統普亭已表示，俄羅斯將對烏克蘭的入侵做出充份回應，並將這次入侵形容為一次重大挑釁。
烏克蘭最高指揮官Oleksandr Syrskyi本周稍早曾表示，俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來，已在對烏克蘭的襲擊中發射了9,600枚導彈和14,000架無人機。
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