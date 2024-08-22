烏克蘭入侵俄被視為重大挑釁 美方評估：俄羅斯恐在「這天」發動襲擊

「烏軍無人機攻向莫斯科、西南邊境、北方邊境，俄羅斯侵略以來最大規模的無人機反攻。」烏克蘭越境反攻俄羅斯的行動已經邁入第三週，烏軍在8月21日向莫斯科發動無人機攻擊，俄羅斯國防部表示：莫斯科防空系統擊落11架烏軍無人機、整個俄羅斯上空共45架無人機被打下，俄國當局沒有相關的損失或傷亡報告。莫斯科市長指出，這是烏俄戰爭爆發以來，烏克蘭向俄國首都發動的最大規模無人機襲擊之一。

2024-08-22 11:52