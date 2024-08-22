烏克蘭無人機襲油庫釀火災 俄東正教士攜聖像聖水盼助滅火

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導
烏克蘭在俄羅斯羅斯托夫地區發動無人機襲擊後發生大火，現場黑灰色濃煙直竄天際。俄羅斯東正教神職人員在大型柴油燃料庫火災現場，向消防車灑聖水，希望幫助撲滅火勢。 路透社
烏克蘭在俄羅斯羅斯托夫地區發動無人機襲擊後發生大火，現場黑灰色濃煙直竄天際。俄羅斯東正教神職人員在大型柴油燃料庫火災現場，向消防車灑聖水，希望幫助撲滅火勢。 路透社

烏克蘭無人機近日攻擊俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）一間大型柴油倉庫後引發大火。俄國東正教地方教區今天表示，教士們帶著聖像到現場，希望幫助撲滅火勢。

路透社及英國廣播公司（BBC）報導，今天發布的照片顯示，兩名東正教教士站在原野中，攜帶著巨大聖像，現場黑灰色濃煙直竄天際。照片顯示，教士們向消防車灑聖水。

據報導，他們攜帶的是「燃燒的荊棘」（theunburnt bush/burning bush）聖像，俄羅斯東正教徒相信這是防火護身符。

羅斯托夫州弗戈頓斯克（Volgodonsk）東正教教區透過電郵告訴路透社，這些教士與消防隊員交談，並為所有消防設備祝福。

俄羅斯媒體引述地方當局報導，烏克蘭無人機18日攻擊俄國南部羅斯托夫州一間大型柴油倉庫後引發大火，火勢持續蔓延，並吞噬更多儲油槽。

烏克蘭屢次表示，攻擊俄國油庫旨在報復俄軍對烏國能源基礎設施的襲擊；莫斯科當局則稱，烏國無人機攻擊其儲油設施是「恐怖主義行動」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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