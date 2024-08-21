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烏克蘭持續跨境反攻 俄軍稱再占烏東村莊

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯軍方今天表示，其部隊在烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）又占領了一座村莊。即使基輔當局在俄國境內發動大規模反攻，俄軍仍在烏東繼續推進。

法新社報導，俄國國防部在每日簡報中表示，俄軍已占領熱蘭涅村（Zhelanne）。這座村莊坐落頓內茨克市與波克羅夫斯克市（Pokrovsk）間，是長達2年半的衝突中，戰事最激烈的前線地帶。

俄國聲稱，近幾週已在頓內茨克州占領一系列城鎮和村莊，並正在向戰略樞紐波克羅夫斯克挺進，烏國當局本週稍早已下令有小孩的家庭從當地撤離。

烏軍在襲擊俄國庫斯克州（Kursk）之際，今天還對莫斯科發動攻擊。基輔當局表示，這次攻擊的目的是使俄國於2022年2月發動的戰爭更加接近尾聲，並在「公平」的條件下結束。

俄國國防部表示，在莫斯科及周邊地區上空「摧毀了11架無人機」。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示：「這是針對莫斯科的歷來最大規模無人機攻擊嘗試之一。」

根據俄國國防部，共有45架來自烏克蘭的無人機被俄國防空系統摧毀。

另外，據烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（MykolaOleshchuk）說法，昨天夜間至今天凌晨，烏克蘭上空共發現72個空中目標。

他在通訊應用程式Telegram發文寫道，共有50架無人機和1枚導向飛彈被擊落。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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