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印度總理莫迪啟程訪烏克蘭 討論和平解決俄烏衝突

中央社／ 新德里21日綜合外電報導
印度總理莫迪。（路透）
印度總理莫迪。（路透）

印度總理莫迪今天啟程前往波蘭，並將於23日抵達烏克蘭進行首次訪問。他在行前呼籲「恢復和平」，並透露他將與烏克蘭總統澤倫斯基「分享」和平解決俄烏衝突的「看法」。

綜合路透社和法新社報導，莫迪（Narendra Modi）將是印度與烏克蘭建交30年來、首位訪問基輔的印度總理。莫迪過去小心翼翼在印度傳統盟邦俄羅斯和西方國家之間求取微妙平衡，一方面維持印度與俄國久遠的融洽關係，同時追求與西方國家建立更緊密的安全夥伴關係，作為防禦區域敵手中國的堡壘。

莫迪政府一直避免明確譴責俄羅斯2022年2月對烏克蘭展開的全面侵略，而是呼籲雙方透過對話化解彼此歧異。莫迪今年6月已在義大利召開的七大工業國集團（G7）峰會場邊與澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）會面。

不過，莫迪今年7月也前往莫斯科訪問，當時俄羅斯才在數小時前對烏克蘭數座城市發射飛彈猛烈攻擊，並擊中基輔一所兒童醫院造成30多人死亡；莫迪並被拍攝到前一天在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的鄉間宅邸與對方擁抱，招致澤倫斯基譴責。

莫迪在莫斯科時指責蒲亭，表示無辜兒童死亡令人悲痛震驚，他要求解決這場衝突。

莫迪今天透過社群媒體發布聲明表示：「我們身為友人與夥伴，希望區域早日恢復和平穩定。」他還說將與澤倫斯基討論「深化印烏友誼」。

烏克蘭領袖人士也曾嘗試說服印度協助重建受到戰爭摧殘的烏克蘭經濟。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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