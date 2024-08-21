莫斯科市長：烏最大規模無人機攻擊 俄擊落至少10架
俄羅斯莫斯科市長表示，烏克蘭今天針對莫斯科發動歷來最大規模之一的無人機攻擊，俄國防空部隊擊落至少10架飛往莫斯科的無人機。
路透社報導，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，部分無人機在位於克里姆林宮以南約38公里處的波多爾斯基（Podolsk）上空遭擊落。
清晨4時43分，索比亞寧在Telegram上表示：「國防部的防空系統繼續擊退敵方無人機的攻擊。」
「這是針對莫斯科的歷來最大規模無人機攻擊嘗試之一，我們將繼續監控情勢。」
他說，根據初步訊息，攻擊事件未造成人員傷亡或財產損失。
烏克蘭近來經常出動一、兩架無人機鎖定攻擊莫斯科，但並未造成重大損失，然而今天的攻擊似乎比2023年5月的攻擊規模更大，當時莫斯科上空至少有8架無人機遭擊落，總統蒲亭（Vladimir Putin）稱那是基輔試圖恐嚇和挑釁俄羅斯的行為。
俄羅斯官員鮮少透露烏軍攻擊的完整規模，只會報告其防空部隊摧毀的無人機。
俄羅斯官員說，今天針對莫斯科的攻擊，是烏克蘭對俄羅斯更廣泛的無人機攻擊的一部分，防空系統還擊落了俄羅斯布揚斯克州（Bryansk）上空的18架無人機以及其他州上空的無人機和飛彈。
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