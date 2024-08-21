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閃電戰俘數百俄軍 澤倫斯基：是烏克蘭重要籌碼

中央社／ 基輔20日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭本月初跨境突襲俄羅斯庫斯克州，烏國總統澤倫斯基說，在這場閃電戰中被俘的俄軍是烏克蘭的「換俘籌碼」。這些俄軍大多都很年輕，有些人受傷了，他們都很想回家。

法新社報導，烏克蘭6日出其不意地越境突襲庫斯克（Kursk）地區，擄獲一批俄軍，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）盼能藉此迅速換回一些遭俄羅斯俘虜的烏克蘭士兵。莫斯科當局透露，俄羅斯手上大約有6500名烏軍。

澤倫斯基上週表示，這項行動已經成為烏克蘭在營救被俘烏軍過程中的最大投資，「這是我們擄獲最多俄羅斯戰俘的一次行動」。

烏克蘭表示，有大批俄軍在這場攻勢中投降，據報有數百人。

法新社要求與一些俄羅斯戰俘接觸，這些俄國士兵被關押在烏克蘭東北部靠近俄羅斯邊境的蘇米（Sumy）地區。

儘管烏克蘭守衛就站在附近，但這些被俘虜的俄軍似乎並沒有在遭受脅迫的情況下與記者對話。

一名22歲的俄羅斯戰俘說，他是義務兵，當烏克蘭軍隊攻打過來時，他和其他同袍「簡直就是被我們的指揮官給拋棄了」。

他坐在牢房的舖位上說：「（原本）一切都很正常，一切都很好，然後這意想不到的時刻，讓所有情況發生了翻天覆地的變化」。

他再次說道：「實在是始料未及。」

這名穿著格紋褲子和塑膠拖鞋的年輕士兵說，他希望能「透過換俘回家，回到我的家人身邊」。

另一名戰俘是腿上纏著繃帶的42歲邊境警衛，他說他是在烏軍反攻的第一天被俘獲。

他說：「當時已被包圍，沒有突破的機會，所以決定投降。我希望他們能用我交換，我就能回家了。當然，這是我最大的希望。」

俄羅斯全面入侵烏克蘭已經兩年半，烏克蘭這場攻勢讓俄軍措手不及。基輔表示，這次出動了數以千計士兵參與反攻行動。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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