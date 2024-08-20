俄媒：烏無人機襲油庫引發大火 延燒至其他儲油槽

烏克蘭6日對俄羅斯境內發動攻擊，許多遭俘俄軍是義務役新兵，甚至不到20歲，僅受過約半年軍訓。他們悲喊，俄羅斯總統蒲亭聲稱不會送義務役上前線戰鬥，現在卻出了狀況，「我們只想回家」。

2024-08-20 21:48