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反制烏克蘭 俄國防部：俄軍攻占烏東樞紐紐約鎮

中央社／ 莫斯科／基輔20日綜合外電報導
烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土之際，莫斯科宣布，俄軍已攻占烏克蘭東部頓內茨克州樞紐紐約鎮。圖／美聯社
烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土之際，莫斯科宣布，俄軍已攻占烏克蘭東部頓內茨克州樞紐紐約鎮。圖／美聯社

俄羅斯國防部今天表示，俄軍已攻占烏克蘭東部頓內茨克州樞紐紐約鎮（New York）。在烏克蘭入侵俄國庫斯克州（Kursk）的壓力下，俄軍持續推進在烏東的攻勢。

法新社報導，這是俄軍在烏東頓內茨克州一連串推進中的最新斬獲。在俄軍攻占之前，紐約鎮人口約1萬人。

另一方面，烏克蘭官員今天表示，俄羅斯連夜以飛彈和無人機，攻擊位於烏克蘭北部的能源基礎設施，並造成烏克蘭西部發生大火。

路透社報導，烏克蘭空軍指揮官表示，烏軍摧毀3枚俄軍彈道飛彈，至於26架在烏國境內9個州發動攻擊的俄軍無人機，其中25架被擊落。

位於烏克蘭東北部、與俄羅斯接壤的蘇米州（Sumy）官員表示，當地一處能源設施遇襲，導致72個聚落停電，超過1萬8500個用戶受影響。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，俄烏戰爭持續至今；過去6個月，烏克蘭的能源設施幾乎天天遭到攻擊。

烏克蘭官員表示，最新的這一波攻擊期間，位於西部的特諾皮爾州（Ternopil）一處工業設施遭到攻擊，以致一座燃油槽受創。

烏克蘭電視台影片顯示，數條巨大黑色煙柱竄向特諾皮爾州天際。當地有關單位呼籲民眾待在家。

自從烏克蘭6日揮軍攻入俄羅斯庫斯克州以來，俄軍持續空襲烏克蘭，並且在烏東部分地區逐步推進。

俄烏戰爭 俄羅斯 停電 彈道飛彈 烏克蘭 空襲

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