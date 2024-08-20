快訊

獨／中信金向金管會申請投資 擬對新光金發動「公開收購」

桃機二航廈又漏水 旅客驚見「瀑布」看傻眼…桃機公司：地震導致雨排管滲水

恭喜！玖壹壹健志宣布要當爸了 造型師女友辣照曝光

德國2025援烏預算擬砍半 運用俄凍結資產補差額

中央社／ 柏林19日綜合外電報導
德國總理蕭茲稱，德國會持續支持烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵，而柏林當局打算透過俄國被凍結資產彌補差額。圖為蕭茲7月24日在柏林夏季記者會演說畫面。圖／路透
德國總理蕭茲稱，德國會持續支持烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵，而柏林當局打算透過俄國被凍結資產彌補差額。圖為蕭茲7月24日在柏林夏季記者會演說畫面。圖／路透

儘管德國政府計劃將明年對烏克蘭軍事援助預算砍半，總理蕭茲今天堅稱，德國會持續支持烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵，而柏林當局打算透過俄國被凍結資產彌補差額。

法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）在社群媒體X平台發文表示，德國是烏克蘭在歐洲最堅定的支持者，也會繼續扮演這個角色。

德國是對烏克蘭第2大援助國，僅次於美國。

德國政府發言人布赫納（Wolfgang Buechner）稍早指出，「影射我們將縮減援助的報導完全不準確」，且只要有需要，德國完全致力支持烏克蘭。

在蕭茲由3黨組成的執政聯盟中，德國2025年預算一直是各黨長期爭論不休的議題。

自由派財政部長林德納（Christian Lindner）已要求其他部會節省開支，以免國家過度舉債導致違憲。

德國最新預算草案內容，包含明年提供烏克蘭約40億歐元（約新台幣1415億元），與今年80億歐元左右的援助金額相比減少了一半。

為彌補差額，德國政府稱將仰仗七大工業國集團（G7）和歐洲聯盟（EU）所提計畫，透過俄羅斯被凍結資產籌措資金。

今年6月，G7領袖同意運用俄羅斯被凍結資產的獲利，向烏克蘭提供新一筆500億美元貸款。

蕭茲提到，這筆資金能讓烏克蘭大規模採購武器，基輔可以仰賴這項支援。

G7 俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 德國 烏克蘭 蕭茲

延伸閱讀

德總理蕭茲明出席台積電歐洲廠動土 曾稱此事牽動「德國未來生存」

庫斯克又一座橋梁受損！俄烏空中襲擊交火 白俄羅斯向邊境調兵

第二大援助國不再？消息人士曝德明年對烏克蘭援助減半 德外交部說話了

德國軍事基地疑遭入侵破壞 軍方封鎖數小時調查

相關新聞

德國2025援烏預算擬砍半 運用俄凍結資產補差額

儘管德國政府計劃將明年對烏克蘭軍事援助預算砍半，總理蕭茲今天堅稱，德國會持續支持烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵，而柏林當局打算透過俄國被凍結資產彌補差額。

基輔8月5度遭俄羅斯飛彈攻擊 防空系統成功禦敵

烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動本月第5次飛彈攻擊，初步資料顯示，防空系統再次成功抵禦襲擊。

印度烏克蘭建交逾30年 莫迪首度訪烏盼調停俄烏戰爭

印度總理莫迪將於23日訪問烏克蘭，這是兩國建交超過30年來，首度有印度總理前往烏克蘭訪問，莫迪此行將呼籲俄烏以外交與對話...

烏軍攻俄國庫斯克州 澤倫斯基：奪逾1250平方公里

基輔當局6日發起俄烏戰爭爆發以來烏克蘭打進俄羅斯領土的最大規模攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，烏軍目前已在俄羅斯庫斯克...

澤連斯基稱正在庫爾斯克「實現目標」 莫迪本周訪問基輔

（德國之聲中文網）印度總理將於本周五訪問烏克蘭。烏克蘭總統辦公室周一發布消息稱，莫迪將於周五在基輔就雙邊關系和多邊合作進行會談。這將是莫迪在烏克蘭戰爭爆發以來首次訪問該國。迄今為止，印度一直沒有對俄羅

烏攻入俄境 澤倫斯基：創造緩衝區

烏克蘭總統澤倫斯基十八日首度表明，烏軍自六日以來越過烏、俄邊界反攻俄羅斯庫斯克地區，旨在創造「緩衝區」，以防俄軍在烏境發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。