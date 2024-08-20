基輔8月5度遭俄羅斯飛彈攻擊 防空系統成功禦敵
烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動本月第5次飛彈攻擊，初步資料顯示，防空系統再次成功抵禦襲擊。
路透社報導，基輔的軍事行政部門在通訊軟體Telegram上說，基輔昨晚也遭遇無人機攻擊；初步資訊顯示，這兩次襲擊均未造成損害，也無人受傷。
軍方說，目前還不清楚這些攻擊的完整範圍，但今早的襲擊可能涉及巡弋飛彈。
路透社的目擊者今早聽到爆炸聲，聽起來像是基輔郊區的防空部隊在運作。
烏克蘭昨天表示，已成功瓦解俄羅斯無人機對基輔的攻擊。
俄國尚未就今早的襲擊置評。俄烏雙方都說，他們頻頻發動無人機和飛彈攻擊，只鎖定軍方關鍵設施，不針對民用基礎設施。
另外，烏克蘭空軍表示，防空系統在俄羅斯連夜襲擊中擊落3枚飛彈和25架無人機。
烏克蘭空軍在Telegram發布聲明表示，這次襲擊目標是烏克蘭中部、北部和南部的9個州。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言