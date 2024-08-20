快訊

二氧化碳煙霧如瀑布！彰濱海龍意外逃命瞬間 工人倒地被連拖帶拉抬走

午後雷雨來了！13縣市發豪大雨特報 雨彈狂轟恐下到晚上

殺出程咬金？傳中信金「搶親」爭取併購 新光金尾盤爆量急拉

基輔8月5度遭俄羅斯飛彈攻擊 防空系統成功禦敵

中央社／ 基輔20日綜合外電報導
烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動本月第5次飛彈攻擊。圖為18日俄羅斯飛彈襲擊後，基輔上空升起濃煙。圖／路透
烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動本月第5次飛彈攻擊。圖為18日俄羅斯飛彈襲擊後，基輔上空升起濃煙。圖／路透

烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動本月第5次飛彈攻擊，初步資料顯示，防空系統再次成功抵禦襲擊。

路透社報導，基輔的軍事行政部門在通訊軟體Telegram上說，基輔昨晚也遭遇無人機攻擊；初步資訊顯示，這兩次襲擊均未造成損害，也無人受傷。

軍方說，目前還不清楚這些攻擊的完整範圍，但今早的襲擊可能涉及巡弋飛彈

路透社的目擊者今早聽到爆炸聲，聽起來像是基輔郊區的防空部隊在運作。

軍方說，基輔本月已發布41次空襲警報

烏克蘭昨天表示，已成功瓦解俄羅斯無人機對基輔的攻擊。

俄國尚未就今早的襲擊置評。俄烏雙方都說，他們頻頻發動無人機和飛彈攻擊，只鎖定軍方關鍵設施，不針對民用基礎設施。

另外，烏克蘭空軍表示，防空系統在俄羅斯連夜襲擊中擊落3枚飛彈和25架無人機。

烏克蘭空軍在Telegram發布聲明表示，這次襲擊目標是烏克蘭中部、北部和南部的9個州。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 巡弋飛彈 烏克蘭 爆炸 空襲 警報

延伸閱讀

烏克蘭持續反攻俄羅斯 白俄朝邊境部署更多重兵

烏軍攻俄國庫斯克州 澤倫斯基：奪逾1250平方公里

澤連斯基稱正在庫爾斯克「實現目標」 莫迪本周訪問基輔

庫斯克又一座橋梁受損！俄烏空中襲擊交火 白俄羅斯向邊境調兵

相關新聞

基輔8月5度遭俄羅斯飛彈攻擊 防空系統成功禦敵

烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯對烏克蘭首都基輔（Kyiv）發動本月第5次飛彈攻擊，初步資料顯示，防空系統再次成功抵禦襲擊。

印度烏克蘭建交逾30年 莫迪首度訪烏盼調停俄烏戰爭

印度總理莫迪將於23日訪問烏克蘭，這是兩國建交超過30年來，首度有印度總理前往烏克蘭訪問，莫迪此行將呼籲俄烏以外交與對話...

烏軍攻俄國庫斯克州 澤倫斯基：奪逾1250平方公里

基輔當局6日發起俄烏戰爭爆發以來烏克蘭打進俄羅斯領土的最大規模攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，烏軍目前已在俄羅斯庫斯克...

澤連斯基稱正在庫爾斯克「實現目標」 莫迪本周訪問基輔

（德國之聲中文網）印度總理將於本周五訪問烏克蘭。烏克蘭總統辦公室周一發布消息稱，莫迪將於周五在基輔就雙邊關系和多邊合作進行會談。這將是莫迪在烏克蘭戰爭爆發以來首次訪問該國。迄今為止，印度一直沒有對俄羅

烏攻入俄境 澤倫斯基：創造緩衝區

烏克蘭總統澤倫斯基十八日首度表明，烏軍自六日以來越過烏、俄邊界反攻俄羅斯庫斯克地區，旨在創造「緩衝區」，以防俄軍在烏境發...

反制烏克蘭跨境入侵 俄羅斯宣布占領烏東大型聚落

烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土之際，莫斯科今天宣布，俄軍已占領烏國東部頓內茨克州（Donetsk）的1個「大型聚落」，且部隊仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。