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烏克蘭持續反攻俄羅斯 白俄朝邊境部署更多重兵

中央社／ 明斯克19日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，已在與烏克蘭接壤的邊境部署飛機、防空部隊和武器。白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天說，他已將白俄近1/3的武裝部隊部署到邊境地區。

路透社報導，白俄羅斯空軍和防空司令盧基亞諾維奇（Andrei Lukyanovich）告訴國有電視台CTV：「部隊大幅增加，目前他們在我國南部邊境執行任務。」

根據CTV網站，盧基亞諾維奇表示，已在邊境部署航空兵、防空飛彈部隊和無線電技術部隊。

烏克蘭突然入侵俄羅斯領土數天後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的忠實盟友魯卡申柯指責基輔侵略，還朝白俄邊境派遣超過12萬兵力。

烏克蘭表示，沒有看到白俄在邊境的軍隊增加，還說魯卡申柯此言只是要取悅蒲亭。蒲亭2022年2月以白俄羅斯為跳板入侵烏克蘭。

莫斯科稱這場戰爭為「特殊軍事行動」，但基輔及其盟友表示，這是帝國主義企圖無端掠奪土地，導致烏克蘭數以千計人死亡，數百萬人流離失所，城市化為廢墟。

盧基亞諾維奇告訴CTV，白俄預期莫斯科今年將交付更多軍用飛機，白俄也正努力強化反無人機系統。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 白俄羅斯

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