印度烏克蘭建交逾30年 莫迪首度訪烏盼調停俄烏戰爭

印度總理莫迪將於23日訪問烏克蘭，這是兩國建交超過30年來，首度有印度總理前往烏克蘭訪問，莫迪此行將呼籲俄烏以外交與對話的方式解決爭端。

印度外交部（Ministry of External Affairs, MEA）19日晚間舉行臨時記者會，對包括中央社在內的記者證實，莫迪（Narendra Modi）將於21日、22日前往波蘭，23日再接著訪問烏克蘭。

印度1992年與烏克蘭建交，在莫迪這次出訪之前，從來沒有任何印度總理到烏克蘭訪問，印度外交部表示，這個具有里程碑意義的旅程，將有助鞏固、擴展印烏的雙邊關係。

印度外交部指出，莫迪這次到烏克蘭，將討論兩國間包括政治、貿易、經濟、投資、教育、文化、人文交流、人道主義援助等面向的連結。

除此之外，俄烏戰爭也將是莫迪此行與烏克蘭對話的一大重點。

印度外交部負責西方事務的秘書長拉爾（TanmayaLal）說：「印度一直保持非常明確且一致的立場，那就是外交和對話可以解決（俄烏間的）衝突，並帶來長久和平，因此雙方進行對話是絕對有必要的。只有在雙方都能接受的情況下，長久和平才有實現的可能，而這只能透過談判來實現。」

拉爾表示，印度願意提供一切可能的支持與協助，來為找到這個複雜問題的和平解決方案做出貢獻。但他也強調，現階段不應該預判印烏兩國領導人討論的結果。

在到烏克蘭之前，莫迪將到華沙會見波蘭總統杜達（Andrzej Duda），並與總理圖斯克（Donald Tusk）進行雙邊對話，也會與波蘭的印度團體互動。