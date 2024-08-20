烏軍攻俄國庫斯克州 澤倫斯基：奪逾1250平方公里

基輔當局6日發起俄烏戰爭爆發以來烏克蘭打進俄羅斯領土的最大規模攻勢，烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，烏軍目前已在俄羅斯庫斯克州（Kursk）掌控超過1250平方公里的領土。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向烏克蘭的大使發表談話：「截至今天，我方部隊掌控超過1250平方公里的敵國領土，以及92個聚落。」

他還敦促盟邦解除限制，以允許動用遠程武器深入打擊俄羅斯境內。

澤倫斯基說道：「如果我們的夥伴國解除對俄羅斯領土使用武器的當前限制，我們就不需要實際攻入庫斯克州。」

澤倫斯基也敦促今年舉辦第2次和平峰會，「我們必須竭盡全力迫使俄國，並聯手我們的夥伴一同實現和平」。

但俄羅斯克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（YuriUshakov）今天則表示，基輔當局發動攻擊讓和平談判的前景更加遙遠。