快訊

布林肯：以色列已同意停火方案 就等哈瑪斯點頭

今慎防局部大雷雨 「雲雀」北上不侵台…往朝鮮半島前進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏攻入俄境 澤倫斯基：創造緩衝區

聯合報／ 編譯茅毅盧思綸／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基十八日首度表明，烏軍自六日以來越過烏、俄邊界反攻俄羅斯庫斯克地區，旨在創造「緩衝區」，以防俄軍在烏境發動更多攻勢。基輔先前對藉由戰甲車等機械化部隊推進俄境的目的幾乎隻字未提。

澤倫斯基：盡可能毀俄國戰力

截至十九日，烏軍奇襲攻入俄國本土的作戰已兩周。澤倫斯基原先宣稱，此舉旨在讓烏國蘇米地區邊境的幾個烏克蘭人社區，能免遭俄軍的持續砲擊。但他十八日在其夜間演說改口說，「目前我們在整體防禦作戰的首要任務，是盡可能摧毀俄國的戰爭潛力，並遂行極限反攻行動，這包括在侵略者的領土上創建一個緩衝區，即我們在庫斯克地區的作戰」。

澤倫斯基十九日並指稱，在對庫斯克地區的攻勢中，「我軍正達成目標，今天上午又再為我國加值（將來和俄國）交換戰俘的資金」。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基上周聲稱，烏軍已在庫斯克奪占逾八十個聚落，面積共一一五○平方公里。

但美聯社十九日報導說，外界不可能獨立核實烏軍有效控制的範圍。該報導並指出，烏軍此次的奇襲，很像前年九月收復烏克蘭東北部哈爾科夫地區的閃電戰。烏軍當時趁當地俄軍兵力不足又缺乏野戰防禦工事，一舉收復庫皮揚斯克及伊久姆等失地，保住烏國第二大城哈爾科夫市。而此一作戰的指揮官就是瑟爾斯基，他二月才接替札盧茲尼。

此外，路透報導說，莫斯科十九日證實烏軍攻擊並破壞塞姆河上的另一條橋，使這十四天內俄國本土被烏軍炸毀的橋梁已達三座。有軍事分析家研判，像這些橋梁建築與基礎設施是庫斯克地區俄國守軍至關重要的補給線。

俄批烏入侵：不會跟基輔談判

法新社十九日引述克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫報導，他說，鑒於烏軍最近入侵庫斯克地區「完全不適當的冒進行為」，莫斯科將不會跟基輔談判。

還有消息稱，烏方說法已從一開始的無意長久占領，到現在的創造緩衝區又破壞幾座重要橋梁，甚至派其國土防衛部隊動用機具在烏占區修建防禦工事，將前述一千多公里的範圍變成堡壘，似有意長期阻絕俄方對庫斯克地區的補給增援。俄國總統普亭並已任命國防部前副部長杜明專責庫斯克、貝爾哥羅德及布良斯克州的軍事行動，而此人據傳很獲普亭信任，有可能是接班人選之一。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭越境反攻：烏軍炸毀兩座大橋「準備建立緩衝區」，俄軍仍無法集結退敵

澤倫斯基首度表明反攻目的！稱目前戰果「理想充分」

烏克蘭：炸毀俄羅斯庫斯克州第2座大橋

庫斯克又一座橋梁受損！俄烏空中襲擊交火 白俄羅斯向邊境調兵

相關新聞

烏攻入俄境 澤倫斯基：創造緩衝區

烏克蘭總統澤倫斯基十八日首度表明，烏軍自六日以來越過烏、俄邊界反攻俄羅斯庫斯克地區，旨在創造「緩衝區」，以防俄軍在烏境發...

澤連斯基稱正在庫爾斯克「實現目標」 莫迪本周訪問基輔

（德國之聲中文網）印度總理將於本周五訪問烏克蘭。烏克蘭總統辦公室周一發布消息稱，莫迪將於周五在基輔就雙邊關系和多邊合作進行會談。這將是莫迪在烏克蘭戰爭爆發以來首次訪問該國。迄今為止，印度一直沒有對俄羅

反制烏克蘭跨境入侵 俄羅斯宣布占領烏東大型聚落

烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土之際，莫斯科今天宣布，俄軍已占領烏國東部頓內茨克州（Donetsk）的1個「大型聚落」，且部隊仍...

烏克蘭奇襲俄羅斯奏效 歸功細膩謀劃靈活執行

烏克蘭跨境攻擊俄羅斯的大膽一搏，讓甚至美國等盟邦深感訝異，也為2年多來的戰事帶來改變。但烏克蘭在連月處於劣勢、境內接連敗...

俄庫斯克州核電廠城市傳爆炸 烏核電廠安全也惡化

俄烏衝突引發的核安全問題近日受到廣泛關注，18日凌晨，俄羅斯庫斯克核電站所在城市傳出爆炸聲。俄國防部17日稱，若烏方施襲...

烏軍反攻已炸毀兩座大橋，俄軍至今仍無法集結退敵？

「烏軍已摧毀兩座大橋，『準備在侵略者的土地上建立緩衝區』？」烏克蘭從8月6日展開向俄羅斯境內的越境反攻行動，截至目前為止已知烏軍成功深入俄國庫斯克（Kursk）地區，並且在8月18日公開了炸毀第二座大橋的空拍畫面。這座橋梁是俄軍後勤補給使用的要道之一，截至目前為止，根據烏軍的說法已「推進佔領1,150平方公里、控制80多個村鎮、俘虜俄軍數百人」。而俄軍方面儘管有部隊調動支援，但從反攻發生至今，仍未有效集結壓倒性的兵力擊退烏軍；目前雙方實際戰況、投入兵力的細節仍有許多未明之處，而烏克蘭總統澤倫斯基則是先對外聲明：「將要在侵略者的土地上建立一個緩衝區」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。