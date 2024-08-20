烏攻入俄境 澤倫斯基：創造緩衝區

烏克蘭總統澤倫斯基十八日首度表明，烏軍自六日以來越過烏、俄邊界反攻俄羅斯庫斯克地區，旨在創造「緩衝區」，以防俄軍在烏境發動更多攻勢。基輔先前對藉由戰甲車等機械化部隊推進俄境的目的幾乎隻字未提。

澤倫斯基：盡可能毀俄國戰力

截至十九日，烏軍奇襲攻入俄國本土的作戰已兩周。澤倫斯基原先宣稱，此舉旨在讓烏國蘇米地區邊境的幾個烏克蘭人社區，能免遭俄軍的持續砲擊。但他十八日在其夜間演說改口說，「目前我們在整體防禦作戰的首要任務，是盡可能摧毀俄國的戰爭潛力，並遂行極限反攻行動，這包括在侵略者的領土上創建一個緩衝區，即我們在庫斯克地區的作戰」。

澤倫斯基十九日並指稱，在對庫斯克地區的攻勢中，「我軍正達成目標，今天上午又再為我國加值（將來和俄國）交換戰俘的資金」。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基上周聲稱，烏軍已在庫斯克奪占逾八十個聚落，面積共一一五○平方公里。

但美聯社十九日報導說，外界不可能獨立核實烏軍有效控制的範圍。該報導並指出，烏軍此次的奇襲，很像前年九月收復烏克蘭東北部哈爾科夫地區的閃電戰。烏軍當時趁當地俄軍兵力不足又缺乏野戰防禦工事，一舉收復庫皮揚斯克及伊久姆等失地，保住烏國第二大城哈爾科夫市。而此一作戰的指揮官就是瑟爾斯基，他二月才接替札盧茲尼。

此外，路透報導說，莫斯科十九日證實烏軍攻擊並破壞塞姆河上的另一條橋，使這十四天內俄國本土被烏軍炸毀的橋梁已達三座。有軍事分析家研判，像這些橋梁建築與基礎設施是庫斯克地區俄國守軍至關重要的補給線。

俄批烏入侵：不會跟基輔談判

法新社十九日引述克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫報導，他說，鑒於烏軍最近入侵庫斯克地區「完全不適當的冒進行為」，莫斯科將不會跟基輔談判。

還有消息稱，烏方說法已從一開始的無意長久占領，到現在的創造緩衝區又破壞幾座重要橋梁，甚至派其國土防衛部隊動用機具在烏占區修建防禦工事，將前述一千多公里的範圍變成堡壘，似有意長期阻絕俄方對庫斯克地區的補給增援。俄國總統普亭並已任命國防部前副部長杜明專責庫斯克、貝爾哥羅德及布良斯克州的軍事行動，而此人據傳很獲普亭信任，有可能是接班人選之一。