稱第3座橋與儲油設施受損 俄國：不會與烏克蘭對話

俄羅斯當局表示，烏克蘭擊中並破壞庫斯克州第3座橋，且烏軍無人機襲擊南部城市儲油設施引發大火，克里姆林宮今天指由於烏方的侵略行動，不會與烏克蘭進行對話。

路透社報導，俄羅斯調查委員會（InvestigativeCommittee）一名代表說：「8月18日，由於火箭與砲彈武器針對卡瑞茲村（Karyzh）民宅和民用設施進行攻擊…第3座橫越塞姆河（Seym River）的橋樑受損。」

出生於烏克蘭但親俄的軍事部落客波多利亞卡（Yuri Podolyaka）頗具影響力，他昨天提到，烏軍未來幾天可能試圖控制另一座橫跨普索爾河（PsyolRiver）具有戰略意義的橋樑。

法新社報導，烏克蘭一架無人機擊中位於俄羅斯南部羅斯托夫州（Rostov）普羅列塔爾斯克市（Proletarsk）的儲油設施並引發大火，消防人員致力滅火已逾24小時，城市當局今天宣布進入緊急狀態。

俄羅斯方面表示，烏克蘭昨天襲擊普羅列塔爾斯克市儲油設施所引起的火災，已延燒至第2日。這個城市約有2萬人口。

根據羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev），「滅火作業持續進行」，且有18名消防人員因此受傷。

克里姆林宮（Kremlin）今天指出，由於烏克蘭入侵庫斯克州（Kursk），俄羅斯「不會和烏方對話」。烏軍6日跨境攻入俄國領土使莫斯科措手不及，反攻戰事如今將邁入第2週。

克宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴通訊軟體Telegram頻道Russian Shot，現階段由於烏克蘭的冒進行動，俄方不會與之對話，而且「此刻完全不宜進入談判進程」。