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反制烏克蘭跨境入侵 俄羅斯宣布占領烏東大型聚落

中央社／ 莫斯科18日綜合外電報導
烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土之際，莫斯科今天宣布，俄軍已占領烏國東部頓內茨克州（Donetsk）的1個「大型聚落」，且部隊仍在持續推進。(美聯社)
烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土之際，莫斯科今天宣布，俄軍已占領烏國東部頓內茨克州（Donetsk）的1個「大型聚落」，且部隊仍在持續推進。(美聯社)

烏克蘭跨境反攻俄羅斯領土之際，莫斯科今天宣布，俄軍已占領烏國東部頓內茨克州（Donetsk）的1個「大型聚落」，且部隊仍在持續推進。

法新社報導，俄國國防部宣布已「解放」阿提爾莫瓦鎮（Artemovo，烏克蘭稱札利茲涅鎮，Zalizne），並稱這是頓內茨克州的1個「主要人口中心」。與此同時，俄軍也正企圖攻下鄰近的紐約鎮（New York）和托列茨克鎮（Toretsk）。

在2022年初約有5000名居民的札利茲涅鎮，是俄軍近幾週來所占領人口最多的聚落之一。

俄國國防部還稱，俄軍針對鄰近托列茨克鎮的攻勢正取得進展。

托列茨克鎮以採礦為主，長期以來也是烏克蘭軍隊在烏東頓巴斯（Donbas）地區的重要據點。

俄烏戰爭爆發前，托列茨克鎮約有3萬人口。

烏軍展開跨境反攻、試圖進一步深入俄國庫斯克州（Kursk）之際，莫斯科也在托列茨克和波克羅夫斯克（Pokrovsk）這2座烏東城鎮持續挺進。

隨著俄軍近月來的攻勢持續，烏國當局今天下令有小孩的家庭撤離波克羅夫斯克鎮。

頓內茨克州州長菲拉什金（Vadym Filashkin）表示，他已下令有小孩的家庭「強制撤離」波克羅夫斯克及周遭約10餘座村莊。

菲拉什金表示，這個地區有超過5萬3000名居民，其中包括近4000名兒童，因此這項決定「勢在必行且無可避免」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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