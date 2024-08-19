烏克蘭奇襲俄羅斯奏效 歸功細膩謀劃靈活執行

烏克蘭跨境攻擊俄羅斯的大膽一搏，讓甚至美國等盟邦深感訝異，也為2年多來的戰事帶來改變。但烏克蘭在連月處於劣勢、境內接連敗退後，何以能攻入俄羅斯、讓莫斯科措手不及？

大膽謀劃、謹慎執行

美國有線電視新聞網（CNN）報導，第一個關鍵是絕佳的作戰安全性。這次行動極為保密，根據現場影片和衛星影像，烏克蘭部隊的行動看來幾乎像只是演習或防禦性增援。

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）副研究員謝斯庫利亞（Natia Seskuria）告訴CNN：「（烏克蘭）證明了他們能夠達成如此重大的祕密行動，可以闖入俄羅斯領土，這不再是紅線；以及他們…仍非常堅定為國而戰、沒有什麼戰爭疲乏，他們為了保衛國家，願意採取這些從某方面來說極端的措施。」

烏克蘭所做的詳盡準備工作之一是精確的情報蒐集，包括針對俄軍在邊境的戰備和能力，以及途中有多少雷區、戰車陷阱等障礙物，而實際上並不多。

烏克蘭軍隊也利用對地理形勢的熟悉來發動攻勢，例如把森林地帶當作掩護、用道路加速。指揮官在準備入侵的最後數天，才聽取這趟任務的簡報。

謝斯庫利亞指出，「烏克蘭成功的關鍵，是他們做到相當輕鬆進入俄羅斯領土，幾乎沒遇到什麼抵抗，俄羅斯人完全沒有意料到。這證明了俄國情報單位真的未能預見烏軍會以任何形式闖入這個地區」。

烏克蘭在確認俄羅斯的防禦弱點後，第一批部隊於本月6日下午攻入庫斯克州（Kursk）。

善用裝備與戰術

烏克蘭衝破國界，使用的是迅速且適應力強的西方製裝甲車，包括史崔克裝甲車（Stryker）和貂鼠戰鬥車（Marder）。當俄軍還在急忙評估敵人進攻強度時，烏軍的小型機動特種部隊已迅速散開到數十個地點。

烏軍行動成功的關鍵，在於搭配空中防禦和支援砲兵，同時干擾俄軍通訊。此外，烏克蘭士兵防彈衣具有隔熱功能，也幫助他們躲過熱偵測無人機。

心理戰

隨著進攻行動展開，烏克蘭士兵陸續在網路上發布他們站在一個個俄羅斯村莊標示牌前的影片，然後再消失無蹤。這是平行心理戰的一環。

CNN對數支影片的拍攝位置進行地理定位，結果顯示，烏軍在路標前拍攝及將數個鄉鎮公所懸掛的俄羅斯國旗拆下的地點，橫跨庫斯克州各地，包括在波羅索夫斯基（Porozovsky）、普列科霍沃（Plekhovo）、史維德里科沃（Sverdlikovo）、固耶沃（Guyevo）和蘇賈（Sudzha）。

謝斯庫利亞表示：「我認為以資訊戰來說，這非常有價值，因為我們看到的這些畫面和影片…大大提振了烏克蘭人的士氣。」

避免直攖其鋒

烏克蘭先遣部隊不與俄軍正面衝突，而是繞過他們、切斷其聯繫。俄軍指揮部一直難以追蹤威脅來源方向。

烏軍同時還把注意力鎖定俄軍的增援，使用飛彈在里斯克（Rylsk）附近消滅了一支由14輛車組成的俄軍車隊。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（OleksandrSyrskyi）15日表示，自這場突襲行動開始以來，烏軍已在俄羅斯奪下1150平方公里土地，包含82個聚落。

攻入俄羅斯的目的

謝斯庫利亞指出，烏克蘭攻入俄羅斯境內，有部分是屬於「自衛措施，...因為庫斯克州所處地理位置的關係，多次被用來作為朝烏克蘭領土發射飛彈的地點」。

不過她也說，烏克蘭的「戰略目的，可能是要轉移俄軍在（烏東）頓內茨克州（Donetsk）的攻勢，俄軍近幾個月在當地持續有所推進。…這會是個顯而易見的用意，為了減輕烏克蘭境內的軍事壓力」。

謝斯庫利亞進一步表示，烏克蘭近期的行動，或許使其「在未來若有任何和平談判時能處於更有利的協商位置」。烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）的確說過，攻入俄羅斯境內的目的，是要讓對方願意進入「公平的談判程序」。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）國防分析師卡薩波格魯（Can Kasapoglu）也認為，烏克蘭若能成功守住已奪下的俄羅斯領土，會使其在進行終結戰爭談判時手握重要籌碼。