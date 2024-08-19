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澤倫斯基首度表明反攻目的！稱目前戰果「理想充分」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基18日晚間首度表明，烏軍跨境反攻俄羅斯庫斯克州的目的是製造緩衝區。圖為澤倫斯基4日出席烏克蘭空軍日活動畫面。路透
烏克蘭總統澤倫斯基18日晚間首度表明，烏軍跨境反攻俄羅斯庫斯克州的目的是製造緩衝區。圖為澤倫斯基4日出席烏克蘭空軍日活動畫面。路透

烏克蘭總統澤倫斯基18日晚間首度表明，烏軍跨境反攻俄羅斯庫斯克州的目的是製造緩衝區，預防俄軍展開多線攻勢。

烏克蘭自6日起跨境襲擊俄國西南部庫斯克州，至今邁入第二周，最初，澤倫斯基稱目的是保護東北部蘇米市免於持續砲擊。

不過，澤倫斯基18日晚間發表演說表示，「目前，烏軍整體防禦行動的首要任務是盡可能摧毀俄國展開戰線的可能，並進行最大限度的反攻，包括在侵略者領土建立緩衝區，也就是我們在庫斯克的行動。」

基輔先前對於以戰車和其他裝甲車反攻俄國的目標幾乎隻字不提，這是俄國自二戰以來遭遇最大規模入侵，讓克里姆林宮措手不及，導致數十村莊和數百名戰俘落入烏克蘭手中。

澤倫斯基談到建立緩衝區表示，烏克蘭軍隊「取得理想且充分成果」。

澤倫斯基並未提到烏軍的傷亡情況。不過西班牙最大通訊社艾菲社(EFE)一周前曾報導，俄羅斯方面宣稱，深入庫斯克州的烏軍已有1350人陣亡且損失29輛戰車。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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