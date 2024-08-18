快訊

控大選違法申報916萬、做假民調 鍾小平明早告發柯文哲、黃珊珊

雨彈炸南部...明雨勢最大又逢大潮 熱帶性低氣壓形成「對台影響曝」

烏克蘭反攻俄國取得「龐大政治斬獲」 波蘭：西方反對衝突升高立場不變

中央社／ 華沙18日綜合外電報導
波蘭內政部長西莫尼亞克（圖）表示，烏克蘭對俄羅斯西部疆域發動跨境反攻，從中取得「龐大政治斬獲」，但這項入侵行動不會改變西方「反對衝突升高的態度」。美聯社
波蘭內政部長西莫尼亞克（圖）表示，烏克蘭對俄羅斯西部疆域發動跨境反攻，從中取得「龐大政治斬獲」，但這項入侵行動不會改變西方「反對衝突升高的態度」。美聯社

波蘭內政部長西莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）表示，烏克蘭俄羅斯西部疆域發動跨境反攻，從中取得「龐大政治斬獲」，但這項入侵行動不會改變西方「反對衝突升高的態度」。

路透社報導，烏克蘭聲稱自8月6日迄今已在俄國庫斯克州（Kursk）掌控逾1150平方公里土地和超過80處聚落，寫下第二次世界大戰以來針對俄羅斯的最大規模入侵行動。路透社無法獨立核實戰場上的最新進展。

西莫尼亞克16日晚間接受路透社專訪時被詢及，基輔取得軍事斬獲，是否會改變盟友提供武器協助烏克蘭對抗俄羅斯所設下的供給限制，他對此回應說，「這個攻勢不會改變西方（國家）反對衝突升高的態度」。

自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，軍援基輔的西方國家迄今不允許烏克蘭使用遠程武器，因為擔心可能造成俄烏衝突升高。

西莫尼亞克說：「我認為對西方國家而言，基輔在短短2週內取得龐大的政治斬獲，這是改變烏克蘭形象的重大事件。」

華府官員本週表示，到目前為止，美國認為烏克蘭強襲俄國庫斯克州是一種自我保護之舉，基輔在此情況下使用美國裝備恰如其分。但是，他們對烏軍進一步深入敵方領土可能引發的複雜情況感到憂心忡忡。

俄烏戰爭 俄羅斯 波蘭 烏克蘭 軍援

延伸閱讀

分析：烏克蘭戰果未明！奇襲「有成功但不多」俄回防兵力難緩烏東情勢

烏炸毀庫斯克戰略大橋 俄持續推進烏東 傳德將停止金援基輔

直搗庫斯克州採訪觸怒俄羅斯 義大利記者將返國

烏克蘭跨境攻俄逾一周 澤倫斯基：烏軍正在庫斯克州加固陣地

相關新聞

第二大援助國不再？消息人士曝德明年對烏克蘭援助減半 德外交部說話了

英國天空新聞報導，德國國會消息人士透露，德國計畫明年將對烏克蘭的援助減半。消息人士17日告訴法新社，德國總理蕭茲計畫使用...

烏克蘭控俄8月來3度對基輔射彈道飛彈 官員指1巧合：每次攻擊間隔6天

烏克蘭首都基輔市（Kyiv）軍政機關表示，俄羅斯今天對基輔發動8月以來第3次彈道飛彈攻擊，初步數據顯示飛彈到達基輔市前已...

庫斯克又一座橋梁受損！俄烏空中襲擊交火 白俄羅斯向邊境調兵

烏克蘭軍方稱，在庫斯克地區的進軍中損毀了又一座重要橋梁。空軍指揮官奧列什楚克（Mykola Oleschtschuk） 在社交媒體上發帖稱…

烏克蘭反攻俄國取得「龐大政治斬獲」 波蘭：西方反對衝突升高立場不變

波蘭內政部長西莫尼亞克（Tomasz Siemoniak）表示，烏克蘭對俄羅斯西部疆域發動跨境反攻，從中取得「龐大政治斬...

和烏克蘭皆在邊境部署重兵 白俄總統：在兩國邊境布下前所未見的地雷

根據白俄羅斯通訊社（BelTA），白俄總統魯卡申柯今天宣布，烏克蘭已在兩國邊境駐紮超過12萬軍力；明斯克也將該國近1/3...

分析：烏克蘭戰果未明！奇襲「有成功但不多」俄回防兵力難緩烏東情勢

烏軍6日跨境襲擊俄羅斯西南部庫斯克（Kursk），欲藉此分散俄軍在烏東前線的兵力；不過衛報分析指出，儘管烏克蘭奇襲奏效，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。