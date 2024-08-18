和烏克蘭皆在邊境部署重兵 白俄總統：在兩國邊境布下前所未見的地雷

根據白俄羅斯通訊社（BelTA），白俄總統魯卡申柯今天宣布，烏克蘭已在兩國邊境駐紮超過12萬軍力；明斯克也將該國近1/3的武裝部隊部署在邊境地區。

路透社報導，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）並未說明已在邊境部署多少士兵。根據倫敦「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies）2022年的軍事平衡（Military Balance）報告，白俄約有4萬8000名職業軍人，以及約1萬2000名邊防部隊。

BelTA引述魯卡申柯的說法稱，「看到他們（烏克蘭）的侵略性政策後，我們已在邊境地區部署軍隊…以免爆發戰爭。」

基輔昨天則稱，並未看到白俄在邊境集結軍隊的跡象。

白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）16日表示，鄰國烏克蘭很可能發動武裝挑釁，兩國共同邊境的局勢「仍然緊張」。

魯卡申柯宣稱，白俄在兩國邊境布下了「前所未見」的地雷，一旦烏軍試圖穿越邊境，將蒙受巨大損失。