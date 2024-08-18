快訊

北港普度特色！4千公斤水果山 民眾瘋狂5分鐘搶光吃平安

闖台鐵路竹平交道…單車男遭撞上慘死 自強號列車延遲進左營站逾30分鐘

台鐵自強號傳死傷事故！疑闖入平交道遭火車撞飛 高雄1男當場喪命

和烏克蘭皆在邊境部署重兵 白俄總統：在兩國邊境布下前所未見的地雷

中央社／ 明斯克18日綜合外電報導
根據白俄羅斯通訊社（BelTA），白俄總統魯卡申柯今天宣布，烏克蘭已在兩國邊境駐紮超過12萬軍力；明斯克也將該國近1/3的武裝部隊部署在邊境地區。法新社資料照
根據白俄羅斯通訊社（BelTA），白俄總統魯卡申柯今天宣布，烏克蘭已在兩國邊境駐紮超過12萬軍力；明斯克也將該國近1/3的武裝部隊部署在邊境地區。法新社資料照

根據白俄羅斯通訊社（BelTA），白俄總統魯卡申柯今天宣布，烏克蘭已在兩國邊境駐紮超過12萬軍力；明斯克也將該國近1/3的武裝部隊部署在邊境地區。

路透社報導，魯卡申柯（Alexander Lukashenko）並未說明已在邊境部署多少士兵。根據倫敦「國際戰略研究所」（International Institute for Strategic Studies）2022年的軍事平衡（Military Balance）報告，白俄約有4萬8000名職業軍人，以及約1萬2000名邊防部隊。

BelTA引述魯卡申柯的說法稱，「看到他們（烏克蘭）的侵略性政策後，我們已在邊境地區部署軍隊…以免爆發戰爭。」

基輔昨天則稱，並未看到白俄在邊境集結軍隊的跡象。

白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）16日表示，鄰國烏克蘭很可能發動武裝挑釁，兩國共同邊境的局勢「仍然緊張」。

魯卡申柯宣稱，白俄在兩國邊境布下了「前所未見」的地雷，一旦烏軍試圖穿越邊境，將蒙受巨大損失。

俄烏戰爭 烏克蘭 白俄羅斯 魯卡申柯

延伸閱讀

分析：烏克蘭戰果未明！奇襲「有成功但不多」俄回防兵力難緩烏東情勢

賴總統祈願國泰民安 行政院中元普渡備金紙型蛋糕

委國總統選舉爭議僵持 反對派矢言街頭抗爭到底

宏都拉斯前副總統：2025年若當選總統與台灣復交

相關新聞

第二大援助國不再？消息人士曝德明年對烏克蘭援助減半 德外交部說話了

英國天空新聞報導，德國國會消息人士透露，德國計畫明年將對烏克蘭的援助減半。消息人士17日告訴法新社，德國總理蕭茲計畫使用...

烏克蘭控俄8月來3度對基輔射彈道飛彈 官員指1巧合：每次攻擊間隔6天

烏克蘭首都基輔市（Kyiv）軍政機關表示，俄羅斯今天對基輔發動8月以來第3次彈道飛彈攻擊，初步數據顯示飛彈到達基輔市前已...

和烏克蘭皆在邊境部署重兵 白俄總統：在兩國邊境布下前所未見的地雷

根據白俄羅斯通訊社（BelTA），白俄總統魯卡申柯今天宣布，烏克蘭已在兩國邊境駐紮超過12萬軍力；明斯克也將該國近1/3...

分析：烏克蘭戰果未明！奇襲「有成功但不多」俄回防兵力難緩烏東情勢

烏軍6日跨境襲擊俄羅斯西南部庫斯克（Kursk），欲藉此分散俄軍在烏東前線的兵力；不過衛報分析指出，儘管烏克蘭奇襲奏效，...

烏炸毀庫斯克戰略大橋 俄持續推進烏東 傳德將停止金援基輔

反侵俄羅斯的烏克蘭軍隊雖持續推進，但在烏克蘭東部卻有節節敗退之勢。《紐約時報》報導，俄軍正迫近烏東重要戰略城市波克羅夫斯...

庫爾斯克戰鬥持續 德國擬削減對烏軍援

（德國之聲中文網）俄羅斯外交部稱，烏克蘭使用西方火箭彈摧毀了庫爾斯克（Kursk）地區謝伊姆河（Seym River）上的一座橋梁，導致試圖疏散平民的志願者喪生。 據路透社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。