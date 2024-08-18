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烏克蘭控俄8月來3度對基輔射彈道飛彈 官員指1巧合：每次攻擊間隔6天
烏克蘭首都基輔市（Kyiv）軍政機關表示，俄羅斯今天對基輔發動8月以來第3次彈道飛彈攻擊，初步數據顯示飛彈到達基輔市前已全數遭攔截摧毀。
路透社報導，基輔市暨首都週邊地區軍政機關首長波普科（Serhiy Popko）在通訊應用程式Telegram發文說：「這已是8月以來針對基輔的第3次彈道飛彈攻擊，每次攻擊之間正好都間隔6天。」
波普科指出，「根據初步資訊，俄羅斯很可能再次、而且是連續第3次使用北韓（提供）的彈道飛彈」。
路透社無法立即查核已發射的飛彈是哪種類型。
此外，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）表示，烏軍徹夜摧毀8架俄國攻擊型無人機，並擊落俄方發射8枚飛彈中的5枚。
歐勒什丘克說：「根據防空作戰的戰果，空軍防空飛彈部隊、機動防空部隊及電子作戰部隊，擊落在基輔州、蘇米州及波塔瓦州的13個空中目標。」
他強調俄軍所有飛彈都沒有抵達預定目標，他也沒有接獲人員傷亡通報。
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