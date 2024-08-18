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第二大援助國不再？消息人士曝德明年對烏克蘭援助減半 德外交部說話了

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
今年6月烏克蘭總統澤倫斯基應邀在德國國會發表演說，柏林國會大樓外升起歐盟旗幟（左起）、烏克蘭國旗和德國國旗。路透
今年6月烏克蘭總統澤倫斯基應邀在德國國會發表演說，柏林國會大樓外升起歐盟旗幟（左起）、烏克蘭國旗和德國國旗。路透

英國天空新聞報導，德國國會消息人士透露，德國計畫明年將對烏克蘭的援助減半。消息人士17日告訴法新社，德國總理蕭茲計畫使用遭凍結俄國資產所產生的資金援助烏克蘭戰爭，除了明年預算中已經預留的44億美元（約台幣1416億元）以外，德國不打算「提供任何額外援助」。然而，這番言論遭德國外交部否認。

德國外交部在社群媒體X否認這些言論。貼文寫道：「關於德國停止支持烏克蘭的傳言是錯的。我們與烏克蘭站在一起，並將一直支持下去。自俄羅斯侵略戰爭爆發以來，德國已提供烏克蘭340億歐元（約台幣1兆2603億元）的援助。今年我們將提供超過70億歐元（約台幣2483億元）軍援。」

德國是烏克蘭第二大軍事援助國，今年提供約68億英鎊（約台幣2832億元）的援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 德國 戰爭 烏克蘭 軍援

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