第二大援助國不再？消息人士曝德明年對烏克蘭援助減半 德外交部說話了

（德國之聲中文網）俄羅斯外交部稱，烏克蘭使用西方火箭彈摧毀了庫爾斯克（Kursk）地區謝伊姆河（Seym River）上的一座橋梁，導致試圖疏散平民的志願者喪生。 據路透社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈

2024-08-18 06:04