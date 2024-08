分析：烏克蘭戰果未明！奇襲「有成功但不多」俄回防兵力難緩烏東情勢

烏軍6日跨境襲擊俄羅斯西南部庫斯克(Kursk),欲藉此分散俄軍在烏東前線的兵力;不過衛報分析指出,儘管烏克蘭奇襲奏效,俄軍調走兵力可能依然不足以緩解烏東前線,現在烏克蘭一邊擴大占領庫斯克,一邊又不斷丟失自家頓內次克(Donetsk)中部領土,奇襲結果仍是未知數。

烏軍跨境襲擊俄國庫斯克至今邁入2周,烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)16日稱,目前烏軍以每日3英里持續挺進庫斯克,反觀俄軍雖然極力想拿下烏東城鎮波克羅夫斯克(Pokrovsk),本月僅前進3英里。

許多烏克蘭人認為,兩邊戰事互相牽動,並預期俄國會從烏東調走大量兵力回防庫斯克。

可是,「歐洲政策分析中心」(Centre for European Policy Analysis)資深研究員瑟勒斯特(Hanna Shelest)指出,儘管烏軍奇襲成效「超乎預期」,現實是俄軍調走的兵力依舊不足以緩解烏軍在東部前線的態勢。

美國非營利智庫「華盛頓戰爭研究所」(Institute for the Study of War)15日提出,只有「俄國非正規部隊的特定成員」被重新派遣到庫斯克,而且克里姆林宮很可能「極不願意將俄軍」從波克羅夫斯克等優先地區調派到其他地方。

俄國外交部16日指控烏軍發射美製海馬士火箭炸毀庫斯克塞姆河(Seim River)一座戰略大橋,可能導致俄國丟掉大片土地。

與此同時,波克羅夫斯克卻也以俄軍「幾乎靠近」為由擴大撤離平民,此處在一年前還被視為足以作為記者與人道員工的安全據點。

儘管烏軍在東北部蘇米(Sumy)士氣大振,依舊不難發現部分人士質疑整體策略,一來憂心庫斯克也分散烏軍精銳,二來質疑只是把問題從一處轉移到另一處。