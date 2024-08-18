分析：烏克蘭戰果未明！奇襲「有成功但不多」俄回防兵力難緩烏東情勢

烏軍6日跨境襲擊俄羅斯西南部庫斯克（Kursk），欲藉此分散俄軍在烏東前線的兵力；不過衛報分析指出，儘管烏克蘭奇襲奏效，俄軍調走兵力可能依然不足以緩解烏東前線，現在烏克蘭一邊擴大占領庫斯克，一邊又不斷丟失自家頓內次克（Donetsk）中部領土，奇襲結果仍是未知數。

烏軍跨境襲擊俄國庫斯克至今邁入2周，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）16日稱，目前烏軍以每日3英里持續挺進庫斯克，反觀俄軍雖然極力想拿下烏東城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk），本月僅前進3英里。

許多烏克蘭人認為，兩邊戰事互相牽動，並預期俄國會從烏東調走大量兵力回防庫斯克。

可是，「歐洲政策分析中心」（Centre for European Policy Analysis）資深研究員瑟勒斯特（Hanna Shelest）指出，儘管烏軍奇襲成效「超乎預期」，現實是俄軍調走的兵力依舊不足以緩解烏軍在東部前線的態勢。

美國非營利智庫「華盛頓戰爭研究所」（Institute for the Study of War）15日提出，只有「俄國非正規部隊的特定成員」被重新派遣到庫斯克，而且克里姆林宮很可能「極不願意將俄軍」從波克羅夫斯克等優先地區調派到其他地方。

俄國外交部16日指控烏軍發射美製海馬士火箭炸毀庫斯克塞姆河（Seim River）一座戰略大橋，可能導致俄國丟掉大片土地。

與此同時，波克羅夫斯克卻也以俄軍「幾乎靠近」為由擴大撤離平民，此處在一年前還被視為足以作為記者與人道員工的安全據點。

儘管烏軍在東北部蘇米（Sumy）士氣大振，依舊不難發現部分人士質疑整體策略，一來憂心庫斯克也分散烏軍精銳，二來質疑只是把問題從一處轉移到另一處。