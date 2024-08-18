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國際原子能總署：烏克蘭核電廠安全狀況正在惡化

中央社／ 維也納17日綜合外電報導

聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）今天警告，烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近發生無人機攻擊事件後，安全狀況正在「惡化」。

綜合法新社與路透社報導，俄羅斯今天稍早指控烏克蘭在札波羅熱核電廠投下爆炸物。

位在烏克蘭南部的這間電廠於俄烏戰爭初期即被俄羅斯軍隊占領，隨後多次受到攻擊，但俄烏互指是對方所為。

國際原子能總署在聲明中表示，現場專家團在得知重要電廠設施附近今天發生爆炸後，立即前往當地視察。

專家報告指出，損壞「似乎是由一架載有爆裂物的無人機造成」，它撞上了電廠兩個大門之間的通路。

國際原子能總署表示，撞擊地點靠近不可或缺的灑水冷卻池，距離第聶伯夫斯卡（Dniprovska）電纜僅100公尺，也就是最後1條仍可提供電廠電力的750千伏特（kilovolt）電纜。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中表示：「我們再次看到電廠面臨更進一步的核安與安全危險。」

葛羅西說：「我依然高度關切此事，並再次呼籲各方保持最大限度的克制，嚴守為保護電廠而制定的5項具體原則。」聲明中並表示，札波羅熱電廠的「核安狀況」正在「惡化」。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，國際原子能總署一再呼籲俄烏雙方克制，擔心魯莽的軍事行動恐會在電廠引發重大核事故。

俄烏戰爭 俄羅斯 核電 烏克蘭 爆炸

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