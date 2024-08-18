直搗庫斯克州採訪觸怒俄羅斯 義大利記者將返國

中央社／ 羅馬17日綜合外電報導

義大利國營電視廣播公司RAI兩名記者，因在烏克蘭部隊掌控的俄羅斯庫斯克州領土報導新聞而觸怒俄國當局，RAI今天表示出於安全考量，兩人將返回義大利。

RAI聲明，僅為確保兩名記者的人身安全，「公司方面決定讓記者巴迪斯狄尼（Stefania Battistini）與攝影師特雷尼（Simone Traini）暫時返回義大利」。

這兩名記者預定明天搭機飛回義大利北部城市米蘭。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述聯邦安全局（FSB）說法，指當局已對兩名義大利記者成立刑事案件。

俄羅斯外交部昨天稱RAI「非法越境」，並就此事召見義大利駐莫斯科大使。

RAI於14日播出首個外國媒體發自俄羅斯庫斯克州（Kursk）蘇賈鎮（Sudzha）的報導，那裡是烏克蘭部隊攻入庫斯克州初期所奪下的城鎮。

由4人組成的RAI新聞團隊是在烏軍護衛之下進行採訪拍攝，並播出被戰火蹂躪的蘇賈鎮當地影像。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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