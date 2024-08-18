美智庫人員：烏攻俄領土 台灣可借鏡

華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）研究員、美國國防部長辦公室前顧問魯賓十五日在美國「國家安全期刊」網站發文主張，強有力的攻勢就是最佳防禦，烏克蘭對台展現將戰鬥擴至俄國本土的智慧。正如美國不應試圖將烏克蘭的戰鬥局限在烏國本土，台灣也不應依地理範圍限制反擊行動。

烏軍自六日起越境襲俄，魯賓指稱，中國大陸是未經考驗的大國，軍事硬體雖令人印象深刻，但部隊仍未經實戰檢驗。而在俄國前年二月侵烏前，由於其陸軍戰力原本享有很高評價，拜登政府也曾評估俄國應可在兩周內拿下烏克蘭。

魯賓認為，中國雖研究並吸取俄國侵烏經驗，但台灣同樣能借鏡烏克蘭，烏軍在俄國庫斯克州推進，暴露俄國在防禦上的致命傷。一旦共軍侵台，台灣防禦的關鍵將在強力地反守為攻，像從金門砲擊福建廈門；若共軍特種部隊企圖滲透台灣，台灣就應如法炮製。

魯賓提到，若台灣能削弱中國，那對中國國家主席習近平統治感到不滿的中國人民，可能揭竿而起反抗中共。除中國內部和台灣，印度等中國鄰國也可能趁其變弱之際挑戰北京。

魯賓說，北京如今應了解，若對台動武，中國沿海城市將沒有一個安全。烏克蘭遭俄國入侵兩年多後，展現將戰場擴大到敵方領土的經驗，台灣的土地與人口雖不及烏克蘭，但此一經驗仍適用。