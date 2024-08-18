越境襲俄近2周 烏：控制82聚落

綜合路透等外媒報導，烏軍自六日從烏克蘭東北部的蘇米，越過烏、俄邊界奇襲俄羅斯西南部的庫斯克地區以來已近兩周。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基十六日在視訊參謀會議向總統澤倫斯基報告稱，烏軍已深入俄境約十一點五公里，控制該地區八十二個聚落，面積一一五○平方公里，超過俄軍今年以來在烏境的進展。

俄國外交部發言人沙卡洛娃十六日在社群媒體ＴＧ寫道，庫斯克州首次被西方世界製造的火箭發射器攻擊，很可能是美國海馬士多管火箭系統，該州格魯希科沃縣一座橫跨塞姆河的重要橋梁因此全毀，事發時協助平民逃離的多名志工也遇難。俄國反對派媒體網站Istories報導稱，該橋位於俄軍的關鍵後勤區。

瑟爾斯基在前述會議提到，「我軍持續戰鬥，正從庫斯克州各個方向推進一至三公里，局面在掌控中」。澤倫斯基則指示，「我軍必須對俄國所有陣地造成最大程度的損害」。烏克蘭空軍司令歐勒什丘克也在ＴＧ寫道，空中力量積極參與這波作戰，打擊敵人的補給線與後勤中心。

澤倫斯基十七日另在ＴＧ發文聲稱，烏軍正鞏固在庫斯克州的陣地，並已替烏克蘭的換俘「籌碼」加值。他是指烏軍最近已俘虜更多俄軍官兵，日後可藉此交換遭俘虜的烏克蘭人。

俄國總統普亭助理、克里姆林宮鷹派大將帕特魯舍夫對俄媒「消息報」說，烏軍在庫斯克州的軍事行動是在美國為首的北約（ＮＡＴＯ）和西方特種部隊參與下策畫，沒有他們的參與與直接支持，基輔就不會冒險進入俄國領土。

但路透報導稱，美國等西方國家急於避免與俄國直接軍事對抗，強調基輔在發動奇襲前未事先知會，華府亦未參與其中。

華爾街日報則報導，據西方軍方估計，烏方已在庫斯克地區動用六千名兵力。俄方則從烏克蘭撤出幾個兵力不足的旅，截至十四日，回防庫斯克的俄軍兵力為五千人。其中一個旅來自頓內次克地區，該地區是俄國目前攻勢的重點。

另據華盛頓郵報十七日獨家報導，俄烏雙方原定八月派代表團赴多哈談判一項具里程碑性質的協議，以停止對彼此能源和電力基礎設施的攻擊，儘管並非直接談判，而是俄烏分別和居間的卡達協商，但相當於「部分停火」，卻已因烏軍奇襲行動而中斷。