庫爾斯克戰鬥持續 德國擬削減對烏軍援

（德國之聲中文網）俄羅斯外交部稱，烏克蘭使用西方火箭彈摧毀了庫爾斯克（Kursk）地區謝伊姆河（Seym River）上的一座橋梁，導致試圖疏散平民的志願者喪生。 據路透社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周五（8月16日）晚間通過跨平台即時通信軟件Telegram發布信息稱：“這是庫爾斯克地區首次遭到西方制造的火箭彈襲擊，可能是美國的高機動性多管火箭系統（簡稱海馬斯，HIMARS）。”

烏克蘭在庫爾斯克地區的突襲行動似乎令莫斯科措手不及。俄羅斯總統普京表示，烏克蘭的越境進攻旨在阻止莫斯科在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區的進攻，並在未來可能的和平談判中獲取更多籌碼。

烏克蘭：繼續在庫爾斯克推進並加強陣地

烏克蘭軍隊總司令西爾斯基（Oleksandr Syrskyi）周五表示，烏軍在庫爾斯克地區的某些地段推進了一到三公裡。烏克蘭總統援引西爾斯基的匯報在X平台上發文指出：“庫爾斯克地區的行動——我們正在加強我們的陣地並為烏克蘭的‘交換基金’充值。”基輔方面表示，已有至少數以百計的俄羅斯軍人被俘虜。

另據路透社報道，烏克蘭空軍表示，在一次夜間襲擊中，烏克蘭防空系統擊落了所有14架俄羅斯無人機。烏克蘭空軍在Telegram上寫道，這些“見證者”（Shahed）無人機瞄准了烏克蘭南部和中部的六個地區，但均被成功擊落。

烏克蘭方面聲稱，自8月6日以來，烏軍已在庫爾斯克地區控制了82個定居點，面積達1150平方公裡。俄羅斯國防部則表示，烏克蘭武裝部隊在庫爾斯克方向損失慘重，消滅烏軍的行動仍在繼續。目前尚無法獨立核實雙方的戰場報道。

俄羅斯：烏軍計劃襲擊核設施

俄羅斯衛星通訊社周六報道稱，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站新聞處在Telegram發文稱，8月17日上午，烏克蘭軍隊使用無人機襲擊了扎波羅熱 核電站人員行走的道路，沒有造成傷亡，但對核電站人員的安全構成直接威脅。位於烏克蘭南部的扎波羅熱核電站自2022年俄軍全面入侵烏克蘭後便處於俄方控制之下，目前處於停運狀態。上周日扎波羅熱核電站發生火災，所幸並未造成核洩露事故，俄烏雙方相互指責對方應對事件負責。

俄羅斯衛星通訊社另外援引俄羅斯執法機構代表報道，烏軍正計劃襲擊庫爾斯克和扎波羅熱核電站。哈爾科夫州軍民行政機構內務部向該通訊社表示，烏軍准備襲擊俄羅斯核設施的目的是隨後指責俄羅斯挑釁和“自導自演”。

俄羅斯國防部周六就此表示，在基輔政權開始實施打擊庫爾斯克核電站的情況下，俄羅斯將會立即采取強硬的軍事和軍事技術措施。

德國大使：俄羅斯目前無意進行談判

德國駐俄羅斯大使蘭布斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）向德國媒體Bonner General-Anzeiger表示，俄羅斯目前方面沒有表現出談判的意願，反而堅持一些過高的前提條件。

俄羅斯總統普京曾表示，只有烏克蘭軍隊從被俄羅斯吞並的四個地區撤出，他才願意進行談判。蘭布斯多夫指出：“這顯然不具備任何誠意。”他補充道，總有一天俄羅斯會意識到，這場戰爭遠未達到它最初的目的，反而在國際上給自己造成了嚴重損害，同時還令該國陷入了難以為繼的戰爭經濟。

德國擬削減對烏軍援

據法新社周六援引德國聯邦議院預算委員會的消息報道稱，德國計劃在2025年削減對基輔的雙邊軍事援助。根據該計劃，德國政府將依靠被凍結的俄羅斯資產產生的資金繼續支持烏克蘭，而不會在2025年預算中預留的40億歐元之外提供額外援助。今年，柏林對烏克蘭的援助金額達到了80億歐元。

據《法蘭克福匯報》周日版稍早報導，德國財政部長林德納（Christian Lindner）於8月5日致信國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius），表示今年以及未來幾年，只有已經通過預算的“新措施”才可以執行，並強調必須遵守預算上限。

2022年俄烏戰爭爆發後，德國成為烏克蘭第二大軍事援助國，僅次於美國。在今年六月召開的G7領導人峰會上，與會各方同意利用凍結的俄羅斯國有資產的利息為擔保，向烏克蘭提供500億美元的貸款。德國總理肖爾茨當時表示，這筆資金將為烏克蘭的軍事和重建提供支持。

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