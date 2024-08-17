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俄軍力抗烏克蘭攻勢 稱在庫斯克州3村鎮附近擊退烏軍

中央社／ 莫斯科17日綜合外電報導
俄羅斯今天表示，俄國邊境庫斯克州（Kursk）的城鎮柯倫內沃及2村莊羅斯柯耶和車卡斯柯耶波列契諾耶附近的烏克蘭部隊，已經遭到俄軍擊退。圖／法新社
俄羅斯今天表示，俄國邊境庫斯克州（Kursk）的城鎮柯倫內沃及2村莊羅斯柯耶和車卡斯柯耶波列契諾耶附近的烏克蘭部隊，已經遭到俄軍擊退。圖／法新社

俄羅斯今天表示，俄國邊境庫斯克州（Kursk）的城鎮柯倫內沃及2村莊羅斯柯耶和車卡斯柯耶波列契諾耶附近的烏克蘭部隊，已經遭到俄軍擊退。

法新社報導，俄羅斯國防部表示，烏克蘭「往柯倫內沃（Korenevo）、羅斯柯耶（Russkoye）和車卡斯柯耶波列契諾耶（Cherkasskoye Porechnoye）等聚落方向的攻勢，已經被擊退」。

不過，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨晚表示：「庫斯克州首度遭到西方製造的火箭發射器攻擊擊中，很可能是美國的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。」

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今天稍早則說，烏軍在庫斯克州的一些地區正在向前推進1至3公里。烏克蘭部隊攻入俄羅斯領土至今已11天。

俄烏戰爭 俄羅斯 海馬士 烏克蘭

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