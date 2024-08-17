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烏克蘭跨境攻俄逾一周 澤倫斯基：烏軍正在庫斯克州加固陣地

中央社／ 基輔17日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。圖／美聯社

烏克蘭6日跨境攻入俄羅斯的庫斯克州，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏軍正在「加固」當地陣地，且局勢趨穩區域持續擴大。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於即時通訊軟體Telegram發文表示：「（烏克蘭武裝部隊）總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）通報，我軍在庫斯克州（Kursk）的陣地正在加固，以及局勢穩定區域擴大。」

俄羅斯官員昨天才指控烏克蘭摧毀庫斯克州一座橫跨塞姆河（Seym River）的重要橋梁。基輔尋求牽制俄軍在區域的移動。

澤倫斯基還說：「截至今天上午，我們已經補充我們國家的交換籌碼。」他指的是烏克蘭已俘虜、日後可用來交換的俄羅斯士兵。

澤倫斯基另表示，在烏克蘭東部城鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）和托列茨克（Toretsk）附近的前線情勢已「獲得控制」。俄羅斯先前通報，俄軍近幾週已朝這2鎮取得一連串進展。

俄烏戰爭 俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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