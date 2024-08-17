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普亭感到憤怒、受辱！英退將談烏跨境襲俄 雙方目前各有2選擇

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。圖／美聯社
俄羅斯總統普亭（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）。圖／美聯社

前英國皇家空軍少將、軍事分析家貝爾（Sean Bell）表示，俄羅斯總統普亭對於烏軍跨境奇襲感到「憤怒，甚至可能覺得自己受辱」，他不會接受任何涉及占領區的談判。他說，事已至此，俄烏雙方目前各有兩個選擇。

貝爾表示，普亭有兩個選擇：其一，真的按照烏國的路線，加強庫斯克州（Kursk）防衛，從烏東頓巴斯前線調出一些精銳部隊，其二則是從與立陶宛接壤邊境或克里米亞調兵。然而，他說：「但這些部隊都不是身經百戰，您只要回顧一下二次世界大戰，閃電戰之所以會成功，是因為他們擁有身經百戰的部隊。他們無法和處於主動進攻狀態的烏軍抗衡。」

貝爾繼續說道，「烏克蘭自己可能也沒有想到他們能走到這一步。他們派了約千名官兵，大概20輛戰車，然後發現途中幾乎沒有遭遇任何抵抗，他們也利用的這個情勢。」

貝爾解釋，烏克蘭現在也有兩個選擇：試圖維持在庫斯克州的戰果，冒著被俄軍擊敗的風險；或者撤軍，讓普亭猜烏軍接下來會攻打俄國哪條比較長的邊界，並迫使他加強該地區防衛，從而緩解烏軍的前線壓力。

但貝爾補充，值得注意的是，烏軍僅占俄國0.003%的領土，俄軍卻占領烏國20%的領土。他說：「儘管人們談論這會是在某種談判中討價還價的籌碼，但我認為這真的不太可能。普亭不會接受關於這種事任何形式的談判。他會去處理這個問題，而且是以冷酷無情的態度。問題是會在何時處理，他會在何時去緩解前線的壓力。」

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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