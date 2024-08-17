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華郵：俄烏原定本月在杜哈進行間接會談 因入侵庫斯克告吹

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮中央廣場聳立的蘇聯締造者列寧紀念碑，可見到已經受損，攝於16日；經烏克蘭國防部批准後公開。圖／美聯社
俄羅斯庫斯克州蘇賈鎮中央廣場聳立的蘇聯締造者列寧紀念碑，可見到已經受損，攝於16日；經烏克蘭國防部批准後公開。圖／美聯社

華盛頓郵報17日獨家報導，知情外交官和官員表示，烏克蘭俄羅斯原定於本月派出代表團到卡達的杜哈，以協商一個里程碑式協議，停止打擊彼此的能源和電力基礎設施；該協議足以構成局部停火，並為雙方提供暫時的緩解。

不過，官員表示，以卡達擔任調解方，並且分別跟烏俄兩國代表團會面的間接談判，因烏軍突然入侵俄羅斯的庫斯克州而中斷。

此前沒有媒體報導過這場可能的協議與計畫中的峰會；根據匿名受訪官員說法，部分參與協商的人士希望，他們可以促成一項更全面的協議以結束戰爭。

烏克蘭總統澤倫斯基已表示，只有俄方先將所有軍隊從烏國國土撤出，基輔才會考慮全面停火，其中包括了克里米亞半島。俄羅斯總統普亭則要求烏克蘭先割讓克宮已宣布屬於俄方的四州，包括俄軍未占領的一些領土。然而，願意參與談判，表明俄烏兩國某種程度的轉變，至少是有限停火。

一位知情的外交官指出，烏軍入侵庫斯克後，俄羅斯官員推遲他們與卡達官員的會面。該外交官說，莫斯科代表團將烏軍跨境攻勢稱為「升級」，並指基輔並為就此警告卡達。

這位外交官告訴華郵，俄方「沒有取消會談，他們說，給我們時間」。雖然烏克蘭無論如何都想要派代表團，但卡達婉拒了，原因出在不認為單方面的會議有幫助。

烏克蘭總統辦公室以聲明回答華郵提問時表示，杜哈峰會「因為中東的局勢」而延期，但會在22日以視訊會議形式進行，基輔之後將就實施所討論的內容跟夥伴磋商。克里姆林宮沒有回應置評請求，白宮則婉拒評論。

華郵還在報導指出，雖然基輔可能用奪取土地提高了未來的談判地位，但即將舉行和談的可能性似乎下降了；普亭總統公開誓言，不會因為俄羅斯國土遭到攻擊而軟化談判立場。

知情外交官表示，過去2個月來，卡達一直跟俄烏兩國討論暫停能源打擊的協議。官員表示，雙方同意在杜哈舉行峰會，只有小細節留待解決。另一位知情人士表示，「庫斯克之後，俄羅斯人不願繼續了（balked）」。

一位跟俄羅斯資深外交官關係密切的俄方學者暗示，在庫斯克攻勢後，普亭沒有心情達成協議，「你知道，我們俄羅斯的領導人通常不會迫於壓力做出任何妥協」。

俄烏戰爭 俄羅斯 卡達 普亭 烏克蘭 華盛頓郵報

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