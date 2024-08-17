俄國控西方協助烏克蘭越界突襲 恐暗示情勢升級

俄羅斯總統普亭一名有影響力的幕僚今天表示，西方和以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）協助策劃烏克蘭對俄羅斯庫斯克州的突襲；但美方予以否認。

路透社報導，烏克蘭本月6日閃電入侵庫斯克州（Kursk），是自二戰以來外國軍隊對俄羅斯領土最大規模的攻擊行動，當時數以千計烏克蘭士兵越過俄羅斯西部邊界，讓普亭（Vladimir Putin）的軍隊陷入十分尷尬的境地。

烏克蘭表示，入侵是為了迫使俄羅斯展開「公平」的和平談判。

但希望避免與俄羅斯直接軍事對抗的美國和西方國家表示，烏克蘭沒有預先通知，華府也沒有參與其中；不過有報導提到，英國和美國提供的武器已被用於俄羅斯領土。

克里姆林宮鷹派人物帕特魯舍夫（NikolaiPatrushev）接受「消息報」（Izvestia）採訪時駁斥西方國家的說法。

根據「消息報」，帕特魯舍夫說：「庫斯克州的行動也是在北約和西方特種部隊參與下策劃。」但他沒有提供證據。

他說：「沒有他們的參與和直接支持，基輔就不會冒險進入俄羅斯領土。」

這番話暗示，烏克蘭首次承認突襲俄羅斯主權領土，很可能導致緊張局勢升級。