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斷俄軍後勤！烏克蘭疑用海馬斯火箭 炸毀庫斯克戰略大橋

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏軍炸毀庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。取自X
烏軍炸毀庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。取自X

烏克蘭軍隊持續進攻俄羅斯邊境庫斯克州，炸毀塞姆河（Seim River）上一條供俄軍運送士兵，具有重要戰略價值的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。

烏克蘭尚未證實該次攻擊，但庫斯克州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）16日證實，烏軍在一場跨境進攻行動中摧毀了庫斯克一座橫跨塞姆河的大橋。

俄羅斯指控西方國家協助烏克蘭攻打俄羅斯領土，外交部發言人指，烏軍使用美國的海馬斯火箭系統破壞大橋。

此外，當局又指控，庫斯克州一條村莊殲滅烏克蘭的破壞小組，檢獲到北約的武器，包括美國和瑞典製造的槍械。

塔斯社報導，烏軍攻擊切斷當地部分地區聯繫，增加平民疏散的困難度。自烏克蘭上周突襲越境攻擊俄羅斯以來，俄國已從烏克蘭邊境附近城鎮和村莊疏散超過12萬人。

烏克蘭軍方表示，在俄羅斯邊境的行動取得進展，在部份地區再推進1至3公里。

烏克蘭總統澤倫斯基說，烏軍正鞏固在庫斯克的陣地，並暗示會將控制的俄國領土，用來交換被俄軍占領的烏克蘭土地。

烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）稍早表示，烏軍跨境攻俄的目的是為了說服俄國進行「公平」談判。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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