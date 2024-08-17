烏軍總司令：對俄羅斯庫斯克地區攻勢已向前推進

烏克蘭軍事總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天指出，對俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區攻勢已進一步推進。

法新社報導，在上傳社群媒體的影片中，瑟爾斯基向總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）報告：「攻擊部隊持續戰鬥，在部分地區向敵方推進一至三公里。」

瑟爾斯基說，烏軍在整個戰線持續戰鬥，有望在距離邊界13公里的馬拉洛克尼亞村（Mala Loknya）的持續戰鬥中俘虜多人。

10天前，烏克蘭出人意表進入俄境發動攻擊，基輔稱已掌控逾80個村落。

遭受烏軍猛烈砲火攻擊下，俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod）19日起將撤離5個村落居民，並關閉通行。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram上表示：「從8月19日起，我們將關閉5個村落通行、撤離居民並協助他們搬運所屬資產。」