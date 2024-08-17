烏軍總司令：對俄羅斯庫斯克地區攻勢已向前推進

中央社／ 基輔16日綜合外電報導

烏克蘭軍事總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天指出，對俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區攻勢已進一步推進。

法新社報導，在上傳社群媒體的影片中，瑟爾斯基向總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）報告：「攻擊部隊持續戰鬥，在部分地區向敵方推進一至三公里。」

瑟爾斯基說，烏軍在整個戰線持續戰鬥，有望在距離邊界13公里的馬拉洛克尼亞村（Mala Loknya）的持續戰鬥中俘虜多人。

10天前，烏克蘭出人意表進入俄境發動攻擊，基輔稱已掌控逾80個村落。

遭受烏軍猛烈砲火攻擊下，俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州（Belgorod）19日起將撤離5個村落居民，並關閉通行。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram上表示：「從8月19日起，我們將關閉5個村落通行、撤離居民並協助他們搬運所屬資產。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭分兵逆襲庫斯克 反致俄軍在烏東快速推進

烏軍持續深入！控俄領土1150平方公里 還設軍事辦事處

情況變更糟！烏克蘭入侵庫斯克「彈藥比以前少」 烏東守軍：俄軍正在推進

澤倫斯基首度證實 烏軍控制俄國庫斯克州首府近郊城鎮

相關新聞

華爾街日報：烏軍前司令 破壞北溪管線

由俄羅斯、德國、荷蘭及法國公司合資的「北溪」天然氣管線，約一一二七公里長、位於海平面下逾七十九公里，前年九月遭破壞，華爾...

揭曉跨境攻俄真正目的？烏總統顧問：為說服俄進行「公平」談判

英國衛報報導，烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏軍跨境攻俄的目的是為了說服俄...

加拿大跟進 國防部：烏克蘭可在俄領土自由使用加國捐贈武器

英國BBC報導，加拿大國防部表示，烏克蘭可以在俄國領土自由使用加國所捐贈的武器。加國國防部發言人普林（Andrée-An...

庫斯克遭入侵未讓俄軍放鬆烏東攻勢 戰略重鎮首長敦促居民快撤離

紐約時報16日報導，開源戰場地圖顯示，俄羅斯軍隊正在逼近烏克蘭東部戰略重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城），...

烏軍跨境襲俄攻勢趨緩恐很快停止 外媒分析：維持戰果成問題

英國BBC國防記者畢爾（Jonathan Beale）分析，烏克蘭跨境襲擊俄羅斯的攻勢近日已經趨緩，可能很快就會停止；如...

瑞典加強援助烏克蘭 規劃派遣人員進駐基輔

瑞典國防部長日前開記者會，宣布瑞典將透過派遣人員進駐基輔的方式，加強援助烏克蘭，瑞典國防物資管理局已經著手進行相關研究，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。