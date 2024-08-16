烏軍跨境襲俄攻勢趨緩恐很快停止 外媒分析：維持戰果成問題

英國BBC國防記者畢爾（Jonathan Beale）分析，烏克蘭跨境襲擊俄羅斯的攻勢近日已經趨緩，可能很快就會停止；如何維持戰果是個問題，久到對俄國總統普亭而言這成為一個更大的政治問題，及對其自身軍力的消耗。

畢爾指出，隨著烏軍進一步推進，後勤方面將成挑戰—維持部隊彈藥、食物和燃料供應成問題。不過，有鑑於烏軍的位置距離俄烏邊境在50公里以內，因此這並不是一個重大障礙。更大的憂慮將是如何維持戰果—如何能夠維持到久到這對普亭而言成為更大的政治問題，以及對其自身軍力的消耗。

已有證據顯示，烏軍一直在挖掘和建造防禦工事。但那些防禦工事可能成為吸引俄軍攻擊的磁鐵。俄軍已經發布一支空軍使用滑翔炸彈（glide bomb）攻擊其境內烏軍陣地的影片。

前英國皇家陸軍軍官、風險評估顧問公司Sibylline執行長克倫普（Justin Crump）表示，隨著時間推移，執行跨境襲擊的烏軍將變得更容易被俄軍攻擊。他表示，俄軍攻擊烏軍補給線並有效使用其空軍的機會將增加。

BBC指出，如果這成為另一場漫長、靜態的戰鬥，因烏軍發動跨境攻擊而提升的士氣可能很快消散。