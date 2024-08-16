瑞典加強援助烏克蘭 規劃派遣人員進駐基輔

瑞典國防部長日前開記者會，宣布瑞典將透過派遣人員進駐基輔的方式，加強援助烏克蘭，瑞典國防物資管理局已經著手進行相關研究，希望最快能在秋季就能派員駐點基輔。

瑞典國防部長楊森（Pal Jonson）於15日記者會上說，瑞典過去捐助烏克蘭許多武器與軍事設備，因此瑞典國防物資管理局（FMV）目前的重要工作就是進行這些設備相關後續維護與保養，並確保零件等後續物資流通。

這項新任務也跟瑞典可支援烏克蘭的軍備庫存所剩不多有關，楊森表示，瑞典未來將需要從捐贈的角色轉換為製造作戰物資。他強調，這項援助措施並不會弱化瑞典的國防物資。

楊森也說，瑞典國防物資管理局的新任務也包括協助烏克蘭在採購國防物資方面的能力。此外，還會繼續在烏克蘭的戰場上吸收經驗，了解瑞典捐贈的武器與設備實質使用狀況。

楊森表示，這些被派駐到烏克蘭的駐外人員將會駐點在瑞典駐基輔大使館，希望能在秋季完成派駐。他解釋，派駐人員會是代表國防部的文官，這些人員將需要與烏克蘭政府合作。

瑞典目前給予16項援助方案給烏克蘭，總價值約435億瑞典克朗（約新台幣1337億元）。