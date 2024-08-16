北溪2號爆炸案再掀波瀾！烏克蘭否認涉入 俄大使控美甩鍋「傀儡」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
在這張瑞典海岸警衛隊提供的照片中，可以看北溪2號管線洩漏的氣泡，攝於2022年9月28日。資料照片。美聯社/瑞典海岸警衛隊
在這張瑞典海岸警衛隊提供的照片中，可以看北溪2號管線洩漏的氣泡，攝於2022年9月28日。資料照片。美聯社/瑞典海岸警衛隊

德國媒體14日報導，偵辦2022年北溪二號天然氣管線爆炸事件的德國檢方首度就本案發出逮捕令，華爾街日報隨後獨家披露烏克蘭軍政最高層涉入此事。烏克蘭15日否認該國參與其中的說法，斥為「一派胡言」。

根據此前消息，3家德媒發出聯合報導，稱檢察官6月取得針對44歲烏克蘭男子朱拉夫洛夫（Volodymyr Zhuravlov）的逮捕令；此人是一名潛水教練，據信直到最近一直定居波蘭，但因他已經前往烏克蘭，收到德方逮捕令的波蘭檢方無法將他拘留。

法新社指出，華爾街日報當晚刊登獨家新聞，指時任烏克蘭總統澤倫斯基一開始同意，後因掌握消息的美國中央情報局（CIA）介入而喊卡，但時任烏軍總司令扎盧茲尼仍繼續推動此事。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）告訴法新社，「烏克蘭涉入北溪爆炸事件是一派胡言，這類行動對烏克蘭沒有實際意義」，又指「很明顯，北溪管線的爆炸沒有阻止戰爭、威懾俄羅斯侵略跟影響前線的局勢」。

波多利雅科還表示，「除此之外，這樣一種行動大為增強俄羅斯的宣傳能力」，並認為俄方有實施爆炸的「直接動機」。

同時，在發給路透的書面評論中，波多利雅科則表示，「這樣的行動只能在擁有大量技術與財政資源的情況下進行…而誰在爆炸的時候擁有這一切？只有俄羅斯」。他表示，「烏克蘭跟北溪爆炸事件無關」，也沒有因此得到任何戰略或戰術優勢。

俄羅斯官媒RT報導，俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）指控美方，試圖將破壞北溪1號和2號管線的責任轉到烏克蘭的「傀儡」頭上。

安托諾夫16日在社群媒體「紙飛機」發文表示，華府不願處理這個問題具有「指示性」，相當於「恐怖主義的潛在合法化，即使涉及到自己盟友的領土」。他又寫到，「實際上，美國正為今後類似的犯罪開一張『空白支票』」。

安托諾夫聲稱，透過保持沉默，拜登政府「正試圖採取外部觀察員的有利位置。他們希望每個人都忘記美國領導人關於摧毀此天然氣管道重要性的不方便聲明」；RT指出，拜登2022年2月公開警告，如果俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動，「將不再有北溪2號，我們會結束它」。

安托諾夫強調，華府官員「正試圖將所有的責任轉到他們的烏克蘭傀儡頭上。儘管他們完全了解，沒有華府發出的『批准』，基輔不會採取任何措施」。俄羅斯方面將繼續設法查明與追究北溪爆炸事件的「真正元凶」，確保今後不會重演這種攻擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 北溪 天然氣 澤倫斯基 烏克蘭 爆炸

延伸閱讀

總統退選副手上陣！民主黨全代會近似1968年情節 多項詭異巧合難忽視

川普批賀錦麗搞壞經濟 旁擺咖啡餅乾談物價

賀錦麗拜登馬里蘭州登台 非裔選民滿懷希望

美國、巴西提議重新選舉 委內瑞拉政府和反對派回絕

相關新聞

烏克蘭分兵逆襲庫斯克 反致俄軍在烏東快速推進

烏克蘭6日從東北部蘇米（Sumy）發起逆襲打入俄國境內庫斯克，儘管攻勢順利，但未能吸引俄軍轉移對烏東的猛攻，反造成烏軍在...

北溪2號爆炸案再掀波瀾！烏克蘭否認涉入 俄大使控美甩鍋「傀儡」

德國媒體14日報導，偵辦2022年北溪二號天然氣管線爆炸事件的德國檢方首度就本案發出逮捕令，華爾街日報隨後獨家披露烏克蘭...

傳炸北溪管線澤倫斯基也知情 事後喊停卻遭抗命？烏高官：純粹的挑釁

美國「華爾街日報」今天報導，2022年北溪天然氣管線炸毀事件是由烏克蘭高階官員批准，而且總統澤倫斯基一開始也支持

人數最多的一次！烏克蘭跨境反攻俘虜逾百俄軍 基輔有意換俘

烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）今天表示，烏克蘭特種部隊在跨境突襲俄羅斯西部庫斯克州（Kur...

遭烏跨境攻擊逾1周！俄尚未做出重大回應 聯合國前副秘書長：令人驚訝

英國天空新聞報導，聯合國前常務副秘書長布朗（Mark Malloch Brown）表示，烏克蘭跨境攻擊俄羅斯庫斯克州（K...

烏克蘭持續反攻！「普亭重要盟友」白俄總統籲俄烏談判結束戰爭

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是俄羅斯總統普亭重要盟友，他接受俄國國家電視台專訪時表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。