傳炸北溪管線澤倫斯基也知情 事後喊停卻遭抗命？烏高官：純粹的挑釁

美國「華爾街日報」今天報導，2022年北溪天然氣管線炸毀事件是由烏克蘭高階官員批准，而且總統澤倫斯基一開始也支持。

法新社報導，誰是北溪天然氣管線（Nord Stream）爆炸事件幕後黑手的傳言滿天飛，烏克蘭和俄羅斯都否認涉案。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，這項炸毀輸送俄羅斯天然氣到歐洲管線的計畫由時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）監督。

在俄羅斯展開侵略行動僅僅數月之後的2022年5月，烏克蘭軍事官員與商界人士在聚會中有了炸毀管線的想法。

報導指出，6個人直接參與這項破壞行動，所需的約30萬美元（約新台幣960萬元）經費有人私下贊助。他們租用一部遊艇，行駛到目標區域後潛入水中，對管線安置爆裂物。

報導引述烏克蘭官員說法指出，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一開始也同意這項計畫。但美國中央情報局（CIA）得知後要求他停止執行，澤倫斯基於是下令停止行動。

華爾街日報引述烏克蘭官員報導，儘管如此，扎盧茲尼仍繼續推進這項計畫。他在今年稍早的人事變動中遭到撤換。

根據報導，扎盧茲尼當時回覆說，破壞團隊一旦派出就無法取消。知道內情的高階官員指出：「他（澤倫斯基）接獲呈報說，就跟魚雷一樣，一旦向敵人發射就無法收回，只會一直向前，直到爆炸。」

華爾街日報聯繫現任駐英國大使的扎盧茲尼，他表示，對這項行動一無所悉，並且強調如果有人說他對此知情，那都是「純粹的挑釁」。