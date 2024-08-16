人數最多的一次！烏克蘭跨境反攻俘虜逾百俄軍 基輔有意換俘
烏克蘭安全局（SBU）局長馬列克（Vasyl Maliuk）今天表示，烏克蘭特種部隊在跨境突襲俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）期間，於昨天的戰鬥中俘虜超過100名俄羅斯士兵。
路透社報導，馬列克在社群平台Telegram上發文，暗示可能與俄方進行換俘。他說：「我們執行了一個精密的攻擊行動，俘獲102名俄軍；我們已通盤考量過如何加以充分利用，以便將我們的戰士帶回家。」
烏克蘭安全局一名消息人士指出，102名俘虜隸屬於俄軍第488近衛摩托化步兵團和車臣「阿赫馬特」（Akhmat）特種部隊，這是自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭俘擄俄軍士兵人數最多的一次。
這名消息人士指出：「他們（烏克蘭軍隊）從四面包抄奪下一個防禦嚴密的連隊大型混泥土結構據點，這據點擁有地下通訊設備和人員住所，還有食堂、軍械庫，甚至澡堂。」
烏克蘭於8月6日對俄國庫斯克州發動跨境逆襲，聲稱目前已控制1150平方公里的土地。
根據這名消息人士提供的照片，混泥土地堡內數十名俄羅斯軍人或坐或躺在地上，牆邊堆著鋼盔和武器。
烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）本週表示，他已和俄羅斯人權監察員討論過換俘事宜。
烏克蘭和俄羅斯在交戰中會定期換俘，最近一次在7月。烏克蘭官員表示，自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，基輔已從俄羅斯手中救回3405人。
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