烏克蘭持續反攻！「普亭重要盟友」白俄總統籲俄烏談判結束戰爭

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是俄羅斯總統普亭重要盟友，他接受俄國國家電視台專訪時表示，俄烏雙方應透過談判結束衝突，避免戰火蔓延至白俄。

烏克蘭軍隊本月6日展開行動，攻入俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），讓普亭（Vladimir Putin）的高階軍事將領顏面盡失。

路透社報導，根據白俄總統網站今天發布的專訪摘錄內容，魯卡申柯稱西方國家鼓勵烏克蘭作戰，是因西方希望烏俄兩國「互相摧毀彼此」。

普亭於2022年2月下令全面入侵烏克蘭後，俄軍有部分行動是在白俄領土進行，魯卡申柯也將自己定位為普亭的主要支持者。

魯卡申柯敦促雙方談判，而不是讓戰火持續肆虐。

魯卡申柯說：「我們不希望局勢升溫，也不希望與整個北大西洋公約組織（NATO）爆發戰爭。我們不希望那樣。」

但他也警告，如果烏克蘭真的挑釁白俄，那麼「我們將別無選擇」。

根據魯卡申柯，除非白俄邊境受到進犯，明斯克（Minsk）不認為有理由動用俄方去年部署在白俄領土的戰術核武。

他指出：「在你們踏上我們的國界之前，我們不會動武。」